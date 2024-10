Prima categoria. Testacoda tra Real e Only Sport Alfonsine. Faenza sempre ultimo

Gioca d’anticipo, domani (ore 15) la capolista del girone G di Prima: il Real Fusignano, infatti sarà impegnato nel derby del "Brigata Cremona" contro l’Only Sport Alfonsine nel più classico dei testa coda, prima contro ultima, seppur divise da appena 7 punti. Unica formazione ancora imbattuta del girone, i neroverdi fusignanesi, guidati in attacco da David Tunde (nella foto), devono guardarsi dall’assalto di ben 7 squadre che inseguono ad 1 solo punto. Programma Prima Categoria 5ª giornata (domenica, ore 15,30). Girone G: Bagnacavallo-Vecchiazzano, Marina-San Vittore, Meldola-Fosso Ghiaia, Only Sport Alfonsine-Real Fusignano (domani, ore 15), Pianta-Savio, S. Pancrazio-Carpena, S. Sofia-Modigliana, Savarna-Sporting Predappio. Classifica: R. Fusignano 8; F. Ghiaia, Vecchiazzano, Savio, S. Vittore, Bagnacavallo, Savarna, Sp. Predappio 7; Marina, S. Pancrazio 6; Meldola 5; S. Sofia, Pianta 4; Carpena 3; Modigliana 2; Only Sport Alfonsine 1. Girone F: Cotignola-Libertas Castel San Pietro, Fly-Dozzese, Fossolo-Placci Bubano, Funo-Basca, Murri-Castel del Rio, Reno Molinella-Pontevecchio, Savena-Virtus Faenza, Tozzona Pedagna-Fontanelice (domani, ore 15). Classifica: T. Pedagna 10; Fontanelice 9; R. Molinella, Pontevecchio, Dozzese, Fly 7; Murri, Cotignola, C. del Rio, Lib. C. S. Pietro 6; Funo, Basca 4; Savena, P. Bubano 3; Fossolo, V. Faenza 1.

u.b.