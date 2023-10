Prima categoria. X Martiri all’assalto della capolista. Ponte col Galeazza

Dopo la vittoria sofferta nello scontro diretto con il Persiceto che le ha ridato la vetta in solitudine, la Centese sarà a Porotto, dove troverà un’agguerrita X Martiri, che ha recuperato per il big match Pallara ed Evali a pieno regime, ancora ai box il nuovo acquisto Gessoni. Il successo biancoceleste porta la firma di Pirreca, ma l’assist è stato di Federico Bonacorsi, uno dei volti nuovi della Centese di quest’anno. "Mi trovo benissimo a Cento – racconta proprio Bonacorsi, l’esterno offensivo ex Funo – una piazza prestigiosa e in gruppo importante, che vuole continuare a vincere partita dopo partita. A Porotto troveremo una squadra forte, retrocessa dalla categoria superiore, dispone di giocatori importanti e saranno tutti motivati per fare lo sgambetto alla Centese pe rimettersi in gioco per le posizioni di testa".

Tra le inseguitrici, scontro diretto in riva al Po tra Pontelagoscuro e Galeazza, un’opportunità per gli uomini di Luca Fantuzzi di salire sul podio della classifica a spese della seconda in graduatoria. "Dopo la sconfitta della prima giornata il Galeazza ha sempre vinto, noi invece abbiamo un pareggio in più – sostiene il direttore sportivo del Ponte, Marcello Sfargeri – ma abbiamo fame. Contro una big del calibro del Galeazza avremo un Bikacu in meno, assenza che si aggiunge a quelle di Piccinardi e Balboni". Un’occhiata alle altre: il Ravarino dovrà difendersi dalla matricola Copparo, il Santa Maria Codifiume riceve la Poggese.