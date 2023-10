Prima e seconda cat.. C’è Jolo-Amici Miei. Il Montemurlo sfida Pistoia Nord

La settima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria prenderà il via alle 14,30 odierne. Nel girone C di Prima Categoria lo Jolo, terzo, vuole avvicinarsi alla vetta e proverà a battere in casa gli Amici Miei dell’ex-Alessio Giugni sperando che il C.F. 2001 di Filippo Ermini fermi almeno sul pari la capolista Barberino Tavarnelle. In Seconda Categoria, il Montemurlo Jolly mira a riprendersi la vetta del raggruppamento. E battere nella propria tana il Pistoia Nord rappresenterebbe una chiara prova di forza. Idem dicesi se il Prato Nord riuscisse ad espugnare il campo della Montagna Pistoiese. La Galcianese farà visita all’Atletico Casini Spedalino, mentre il Chiesanuova attende il Montale Pol.90 Antares e La Querce è chiamata a rialzarsi contro il Montalbano sfruttando il fattore-campo. Nel girone F, la Pietà prima della classe ha l’opportunità di andare in fuga, a patto di battere il Monterappoli. Anche il Tavola di Somigli può sognare il primo posto, anche se battere la Virtus Comeana non sarà facile. Il Vernio se la vede con Doccia e il Mezzana, con il Sesto. A completare il lotto, ecco infine Poggio a Caiano – Santa Maria e Prato Sport – Eurocalcio Firenze.