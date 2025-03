Prima e Seconda categoria - Il programma. Una domenica entusiasmante. Prende fuoco la lotta al vertice

A cinque giornate dal termine della stagione regolare, impazza la lotta al vertice in Prima e Seconda categoria, per una volata finale che si preannuncia entusiasmante.

In Prima categoria, nel girone "A", il Corsagna si è riportato ad una sola lunghezza dalla capolista Montignoso ed il Capannori, terzo a meno tre dalla vetta, è pronto a dire la sua, per un duello a distanza che vive in questa domenica un’altra tappa fondamentale: mentre il Montignoso riceve il Mulazzo, il Corsagna gioca in casa con il fanalino di coda Unione Tempio Chiazzano, con tutti i favori del pronostico, ma con molta cautela, visto che i pistoiesi appaiono in ripresa. Il compito più difficile è per il Capannori, sul terreno dell’imprevedibile CQS Pistoia. Il resto del programma si completa con la sfida da play-off Capezzano-Atletico Lucca ed una serie di gare con in palio, per alcune delle contendenti, punti pesanti per la bassa classifica: Pieve Fosciana-Serricciolo, Folgor Marlia-Gorfigliano Diavoli Neri, Montecarlo-Torrelaghese e Porcari-Romagnano.

In Seconda categoria, nel girone "A", il fanalino Pieve San Paolo e la Folgore Segromigno in casa, rispettivamente con Massarosa e Pontremoli, per riscattare le ultime pesanti sconfitte. Nel girone "B" continua il braccio di ferro fra Piazza "55" e Ghivizzano: la capolista di Edoardo Micchi ospita il Molazzana, il Ghivi di Giusva Giusti, che insegue ad un solo punto, il Borgo a Mozzano, con la sensazione che poco possa cambiare; ma attenzione alle sorprese. Un occhio va, poi, direttamente sulla zona retrocessione, dove spiccano Giovani Via Nova-Gallicano e Cascio-Fornaci. Alla ricerca di punti-salvezza anche l’Atletico Castiglione (contro il forte Chiesina Uzzanese) e il Valfreddana (con il San Macario Oltreserchio). Chiude il fanalino di coda Morianese che riceve l’Academy Tau. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15.

Flavio Berlingacci