Prima e Seconda categoria - Il programma

In Prima categoria grande incertezza nel girone "A", con ben cinque formazioni racchiuse in appena due punti, fra cui Capannori, Folgor Marlia e Atletico Lucca ed altre che possono rientrare in gioco ai vertici, in primis il Corsagna. Al momento comanda la coppia apuo-versiliese Montignoso-Capezzano, ma questa domenica potrebbe sparigliare le carte. Fra le sfide in programma spicca il derby del "Comunale" di Borgo a Mozzano fra Corsagna e Capannori, squadre che, due stagioni fa, si giocarono il campionato; oltre al match interno della Folgor Marlia contro il Serricciolo e ad un Pieve Fosciana-Atletico Lucca che è tutto un programma, viste le buone qualità tecniche delle contendenti. Spetta, poi, al Gorfigliano Diavoli Neri rendere visita al fortissimo Montignoso, con Academy Porcari-Torrelaghese e Montecarlo-Mulazzo che chiudono il quadro di questa dodicesima giornata.

In Seconda categoria, nel girone "A", dopo le incoraggianti prestazioni di domenica scorsa, gare interne molto difficili per la Folgore Segromigno (contro il Migliarino) e per il Pieve San Paolo (opposto alla Villafranchese).

Il girone "B" ha, invece, un solo padrone: il Piazza "55" di Edoardo Micchi, in fuga solitaria, con sei lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. Ed i biancorossi garfagnini, nel big-match casalingo con l’Academy Tau, proprio una delle formazioni in seconda posizione, possono dare un’altra spallata al torneo. Fra le altre squadre d’alta classifica, attenzione al Ghivizzano che riceve il San Macario Oltreserchio ed al Pescia, sul cui terreno scende un Borgo a Mozzano in gran forma. Completano il quadro i derby Cascio-Molazzana e Atletico Castiglione-Gallicano, oltre a Giovani Via Nova-Fornaci, Morianese-Borgo a Buggiano e Valfreddana-Chiesina Uzzanese. Fischio d’inizio alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci