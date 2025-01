Prima e Seconda categoria - Inizia il ritorno. Occhi puntati sul derby Folgor-Corsagna

Prima giornata di ritorno e prima gara del nuovo anno per le formazioni di Prima e Seconda categoria che si ripresentano al via dei rispettivi tornei con rinnovato entusiasmo e tanta voglia di far bene.

In Prima categoria, nel girone "A", il Capannori campione d’inverno (insieme a Montignoso e Capezzzano) ospita il Mulazzo con i favori del pronostico, anche se una delle sfide più accattivanti si gioca all’ "Henderson" di Lucca, dove i rossoneri dell’Atletico ricevono il forte e quotato Montignoso. Occhi puntati, poi, sul derby da quartieri alti fra Folgor Marlia e Corsagna e su un interessante Pieve Fosciana - Academy Porcari, gara che può voler dire molto per queste due formazioni. Match-salvezza, invece, per Montecarlo (a Serricciolo) e Gorfigliano Diavoli Neri (sul campo del fanalino Tempio Chiazzano).

In Seconda categoria, nel girone "A", scontri diretti per non retrocedere per le due lucchesi: la Folgore Segromigno sul terreno della Filattierese, il Pieve San Paolo in casa contro i massesi del Ricortola.

Nel girone "B" trema il Piazza "55" campione d’inverno, con il Pescia che si è portato ad una sola lunghezza dalla vetta, dopo il blitz di Molazzana nel recupero. Ma i garfagnini di Edoardo Micchi hanno subito l’ occasione giusta per ristabilire le distanze nella partita casalinga con la Morianese, mentre ad attendere i rossoneri pistoiesi c’è un Cascio in costante crescita che, prima della sosta natalizia, ha inflitto proprio al Piazza la sua prima sconfitta stagionale. In zona play-off scalpita il Ghivizzano (derby a Fornaci) e cerca riscatto un rimaneggiato Academy Tau (match interno con l’Atletico Castiglione). Completano il quadro: Borgo a Buggiano - Gallicano, Borgo a Mozzano - Chiesina Uzzanese, Molazzana - Valfreddana e San Macario Oltreserchio - Giovani Via Nova. Su tutti i campi in palio punti pesantissimi: il via alle ore 14.30 e attenzione alle sorprese, tradizionalmente all’ordine del giorno, sopratuttto dopo la pausa per le festività.

Flavio Berlingacci