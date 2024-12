Prima e Seconda categoria - L’analisi del turno. Giostra del gol nei derby lucchesi. E continua la marcia del Piazza

In Prima categoria, nella tredicesima giornata, spiccavano i derby tra Atletico Lucca-Corsagna, Capannori - Academy Porcari e Pieve Fosciana - Folgor Marlia. La prima sfida tra i rossoneri ed i ragazzi di Piercecchi se l’aggiudicano i padroni di casa, grazie alle reti di Tuccori e Secchi. I neroverdi erano passati in vantaggio con Pazzaglia; poi con Haoudi sbagliano un rigore e, nella ripresa, l’Atletico Lucca riesce a ribaltare il match. Vittoria di misura, invece, del Capannori che, grazie al gol di Costalli, balza al terzo posto. Pareggio a suon di gol tra Pieve Fosciana e Folgor Marlia. Tre i gol per parte, con Borgia e doppietta di Bosi per i garfagnini e Franco e doppietta di Passaglia per i lucchesi. Sconfitte esterne per i Diavoli Neri Gorfigliano (con i gol di Manfredi e Rigali che non bastano sul campo del Mulazzo che vince 3-2) e del Montecarlo (4-1, con Biagi che non riesce a riacciuffare il Romagnano).

In Seconda categoria giornata agrodolce per le due formazioni lucchesi del girone "A". La Folgor Segromigno Piano perde contro l’Atletico Carrara dei Marmi: non basta Obbligato. Mentre il Pieve San Paolo batte di misura la Filiattierese con un rigore di Ezzaki.

Nel girone "B" continua la marcia incontrastata del Piazza "55" che vince grazie a Rocchiccioli contro il Fornaci. Risponde il Pescia, battendo 2-1 nello scontro diretto l’Academy Tau che non riesce a recuperare, nonostante la rete di Della Maggiora. Secca vittoria 3-0 (con Micchi, Alberti e Baiocchi in gol) del Cascio contro il fanalino di coda Giovani Via Nova. Vittorie anche per il Molazzana (3-1 sulla Morianese con le firme di Dini, Marigliani e Febbrai; mentre agli amaranto non basta Chetoni) e del San Macario Oltreserchio (2-1 sull’Atletico Castiglione, con le reti di Pieruccini e Romanini; mentre per i biancorossi ha accorciato Nardini). Sconfitta esterna per il Gallicano (1-0 contro il Chiesina Uzzanese che pasa grazie a Tondi). Terminano a reti bianche Borgo a Buggiano - Ghivizzano e Borgo a Mozzano - Valfreddana.

Alessia Lombardi