Prima e Seconda categoria. Altri pareggi per Capezzano e TdL. Corsanico vince in rimonta al 92’

Due pareggi per le versiliesi di Prima categoria, una vittoria ed una sconfitta per quelle di Seconda. La squadra-copertina è il Corsanico, unica vincente delle nostre in queste categorie: i collinari di Gabriele Mazzei dopo il derby vinto 2-1 in Coppa col Massarosa in settimana passando il turno hanno vinto 2-1 anche domenica in campionato con grande rimonta firmata da D’Agliano (difensore-goleador) e da Fanfani allo scadere.

Prima categoria. La Torrelaghese fa 1-1 al “Martini“ al Campo d’Aviazione contro l’Unione Tempio Chiazzano risponendo al vantaggio ospite col gol del forte centrocampista Grossi. Questo la formazione gialloviola schierata col modulo 4-3-1-2 da Riccardo Belluoimini (coi cambi): Bertini; Zini (15’ st Chelotti), Salini, Bonuccelli, Nelli; Barozzi (48’ st Lombardi), Grossi, Galli; Petrucci (15’ st Sereni); Baroni, Saviozzi (38’ st Tartarini). Il Capezzano si mangia di più le mani per aver gettato alle ortiche 2 punti. Sul campo del Montecarlo i ragazzi di Riccardo Coli erano riusciti a ribaltare bene lo svantaggio iniziale, grazie ai gol di Lampitelli su rigore e del subentrato bomber Nicola Marsili, ma poi si sono fatti riprendere sul 2-2 al 92’. Questa la formazione capezzanotta schierata col modulo 3-5-2 poi passato al 4-3-1-2 (con i cambi): Bartelletti; Sacchelli, Domenici, Tancredi (18’ st Luporini); Dalle Luche, Lorenzo Pacini (1’ st Marsili), Lampitelli, Donati (15’ st Del Frate), Lorieri (1’ st Pardini); Mattia Pacini, Correia.

Seconda categoria. Il Massarosa incappa nella seconda sconfitta di fila dopo quella nel derby di coppa. I biancorossi anche stavolta cadono di misura, stavolta sul campo della capolista Migliarino Vecchiano. Il tecnico Mauritanio Misuri (privo di Fabio Pugliese che è impegnato con la Nazionale italiana di beach soccer) ha schierato così i suoi, con lo schema 4-2-3-1: Lunardini; Malfatti, Alì, Lazzarini, Pulina; Bartoli, Michael Larini; Volpe, Gandini, Cheli; Christian Larini. A decidere il match nel pisano è stato Baldacci al 12’ del primo tempo. La sfida è poi finita 9 contro 1o per le epsulsioni di Genovesi (già a fine primo tempo) e dello stesso Baldacci nei locali e di Alì negli ospiti. Successo invece che dà tanta forza e morale quello del Corsanico che fa valere “la legge delle Colline“ contro il neopromosso Dallas Romagnano. L’allenatore Mazzei ha schierato così i suoi, con il modulo 3-4-1-2: Mei; D’Agliano, Giunta, Leonardo Lari; Gori, Maguina, Mariani, Frusteri; Cipollini; Da Prato, Pellegrini. All’iniziale vantaggio apuano a firma Martinucci al 35’ del primo tempo hanno poi replicato nella ripresa D’Agliano a 10 minuti dal 90’ ed infine il subentarto Fanfani in pieno recupero.