Prima e Seconda categoria. AM Aglianese, rotta su Firenze: sfida al Novoli

Mancano cinque gare alla fine della regular season, con 15 punti virtualmente ancora in palio. E domani alle 15, le formazioni di Prima e Seconda categoria saranno chiamate una volta di più a gettare il cuore oltre l’ostacolo: ogni punto lasciato per strada, da qui in poi, potrebbe fare ancor più la differenza fra una stagione positiva ed uno da buttare.

Iniziando dalla Prima girone A: al Barontini, il CQS Pistoia cercherà contro il Capannori punti necessari per restare sopra la zona di galleggiamento (mentre il Chiazzano, per restare ancorato al treno-salvezza, dovrà fare risultato pieno in trasferta contro il Corsagna).

Passando al girone D, il Quarrata quarto sfida il Prato Nord per restare in zona playoff, mentre l’AM Aglianese quinta si misurerà a Firenze con il Novoli e l’Atletico Casini Spedalino cerca in casa punti-salvezza contro l’Albacarraia.

Si scende quindi in Seconda: nel girone B: Pescia–Borgo a Buggiano è il match di cartello mettendo di fronte terza e quinta forza del gruppo. E di un eventuale pari potrebbe approfittare il Chiesina Uzzanese quarta, espugnando il campo dell’Atletico Marginone, mentre il Giovani Via Nova dovrà trasformare la Palagina in un fortino, per prevalere sul Gallicano.

Il girone C, il San Niccolò gioca a Prato contro il Mezzana, mentre la Virtus Montale è di scena sul campo della capolita Pietà. Appena fuori dalla zona playoff, il Pistoia Nord sesto sarà di scena al Frascari contro il pericolante Bugiani Pool 84, mentre il Cintolese settimo attende al Loik la mina vagante Chiesanuova. E a chiudere il quadro c’è l’Olimpia Quarrata: violare il terreno di gioco del Tavola è fondamentale per i quarratini, ancora in corsa per salvarsi.

Giovanni Fiorentino