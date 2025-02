Prima e Seconda categoria. AM Aglianese e Quarrata cercano continuità

Una giornata, la ventitreesima, che potrebbe fornire già indirizzi (semi)definitivi sui rapporti di forza, nell’ambito di una stagione ormai entrata nella fase culminante. Turno delicatissimo in Prima e Seconda categoria per le formazioni di Pistoia e provincia. In Prima Il CQS Pistoia cercherà di mettere sempre più fieno in cascina per il progetto salvezza, nella tana del Montignoso primo della classe. Il Chiazzano è invece obbligato a regolare la Folgor Marlia. Passando al girone D, il Quarrata terzo in classifica dovrà sfruttare il match point contro la Virtus Rifredi fanalino di coda del raggruppamento. L’AM Aglianese va in cerca di continuità al Bellucci contro il Casale e Fattoria, mentre l’Atletico Casini Spedalino attende allo Stella il CSL Prato Social Club.

Scendendo in Seconda, si ricomincia dal girone B e dall’accoppiata Chiesina Uzzanese – Pescia che procede in tandem al terzo posto: il Chiesina è atteso dal difficile confronto interno con il Piazza capolista, i pesciatini giocheranno in trasferta in Garfagnana contro l’Atletico Castiglione. Al Benedetti, il Borgo a Buggiano si misurerà con il Molazzana, mentre il Giovani Via Nova è chiamato a cercare punti-salvezza sul campo dell’Academy Tau. Chiusura con il girone C, con il match di cartello sicuramente rappresentato da San Niccolò–Virtus Montale: per tornare in testa, gli aglianesi dovranno prevalere sui montalesi (terzi) e sperare che l’Olimpia Quarrata riesca a bloccare almeno sul pari la capolista Pietà. Anche la Montagna Pistoiese è attesa da uno scontro diretto, dovendosela vedere a Prato con la Galcianese che ha gli stessi punti. Il Pistoia Nord riceve il Montemurlo dell’ex-Ermini all’Edy Morandi, sognando l’aggancio. E a Larciano, il Montalbano Cecina dovrà aggiudicarsi l’intera posta in palio contro il pericolante Vernio per non finire nei playout. E a completare il quadro, ecco infine Cintolese–Bugiani Pool 84.

Giovanni Fiorentino