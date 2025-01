Prima e Seconda categoria Bene la Torrelaghese. Sconfitte per Capezzano, Massarosa e Corsanico

L’unico sorriso versiliese della 1ª giornata del nuovo anno e del girone di ritorno fra Prima e Seconda arriva dalla Torrelaghese, capace di fare un grande punto a Romagnano contro la squadra più in forma del momento che veniva da ben 5 vittorie consecutive (avendo battuto 4-1 prima della sosta pure la capolista dei tanti ex Montignoso).

La Torrelaghese ben messa in campo da Riccardo Belluomini e più forte delle tante assenze pesanti rimonta sull’1-1 grazie al gol di Tartarini. Per i gialloviola si tratta del terzo pareggio di fila.

Seconda sconfitta di seguito invece per il Capezzano Pianore che apre il 2025 come aveva chiuso il 2024. La sconfitta 2-0 in casa col C.Q.S, Pistoia fa male e fa perdere la testa ai ragazzi di Riccardo Coli. Ora in vetta c’è rimasto da solo il Montignoso (trascinato da Costa-Bertuccelli-Vatteroni).

Il Capannori infatti ha pareggiato... e il Capezzano è scivolato terzo a -3 dalla vetta, agganciato a 29 punti dal Corsagna che ha battuto 2-0 la Folgor Marlia.

In Seconda categoria sconfitte per il Massarosa (che recrimina assai per l’1-2 contro la Carrarese Giovani) e per il Corsanico (2-0 a Monzone).