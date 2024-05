Prima e seconda categoria. Calderone è il nuovo tecnico del CF2001

Solo per il Prato Nord la stagione sta continuando, con il sogno di salire in Prima Categoria attraverso i playoff. Per le altre formazioni pratesi di Prima e Seconda invece, è già tempo di guardare alla prossima stagione e i primi movimenti di mercato si sono già concretizzati. L’ultimo in ordine cronologico, partendo dalla Prima, riguarda il CSL Prato Social Club: Federico Facchini non sarà più il responsabile dell’area dilettanti.

A comunicarlo è stato il diretto interessato, che ha ringraziato il club per il cammino condiviso culminato con la salvezza. Alessandro Calderone è il nuovo tecnico del C.F. 2001 e anche lo Jolo dovrà a breve annunciare il nome del nuovo allenatore, visto che Andrea Diodato ha firmato per il Quarrata.

Occhio per questo a due allenatori pratesi attualmente liberi, che potrebbero calamitare le attenzioni sia di società di Prima che di Promozione: da un lato c’è Alessio Giugni, che ha salvato in corsa gli Amici Miei. Dall’altro c’è Federico Montagnolo, che al momento del suo esonero aveva condotto la Lampo Meridien al quarto posto del girone A di Promozione (poi chiuso in decima posizione) ed era in piena lotta playoff.

Chiusura con la Seconda Categoria, partendo da una delle retrocesse in Terza: Andrea Bertini rimarrà a guidare la riscossa della Galcianese che punta all’immediata risalita.

