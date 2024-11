Prima e Seconda categoria. Capezzano cala il poker e va terzo. Toma e Sacchelli regalano gioie

In Prima categoria continua il magic moment del Capezzano Pianore che vince la sua quarta partita di fila e si insedia nei quartieri alti del campionato, in zona podio, al terzo posto con 19 punti a -1 dalla seconda Atletico Lucca ed a -2 dalla capolista Montignoso (entrambe le prime della classe hanno perso in trasferta senza segnare in questa appena passata 10ª giornata). Al “Maggi-Matteucci“ il Capezzano ha battuto 2-0 il Romagnano del nuovo tecnico Moriani grazie alle reti del suo prezioso classe 2005 Jonathan Toma, che al sbloccato il match al quarto d’ora della ripresa, e del suo arcigno difensore Andrea Sacchelli (nella foto), risultato il migliore in campo lottando su ogni pallone in difesa. Sconfitta immeritata invece per la Torrelaghese di Belluomini che cade 1-0 sul pesante campo del Corsagna: i gialloviola come già era accaduto nel derby perso col Capezzano sono passati alla difesa a tre, facendo un 3-5-2 che però non ha dato i frutti sperati.

In Seconda categoria vittoria di pregio del Massarosa che rientra in zona playoff balzando al quinto posto dopo il 3-0 ottenuto a Pontasserchio dove ritrova i gol di tutti gli attaccanti: Cristian Larini, Alessandro Cheli (su assist di Massimo Benedetti) e Luigi Volpe (su invito di Landucci). Il Massarosa scavalca in classifica pure i cugini del Corsanico, sconfitti dalla capolista Fivizzanese 4-0 a “Le Colline“.