Prima e Seconda categoria. Capezzano avvicina le zone alte. Rimonta e controrimonta Forte

Capezzano-Porcari 2-0

Successo pesante per i ragazzi di Coli che si rilanciano nella corsa verso il quinto posto. Subito in vantaggio al 5’ grazie a Checchi che dal limite con un pallonetto infila alle spalle del portiere; raddoppio al 23’ grazie al tap in di Correia.

Marginone-Forte 3-3

Pari amaro per l’epilogo ma prezioso per la classifica degli squali che si mantengono così al secondo posto. Sotto di due reti nella prima frazione per la doppietta di Lencioni, il Forte reagisce prima con Maggi che accorcia le distanze al 11’ della ripresa con un diagonale in velocità, e poi pareggia con Giacomo Tedeschi al 12’ con una gran staffilata. La rete del sorpasso la firma ancora Maggi (doppietta per lui) al 16’ con una conclusione di potenza. Pari dei locali con Tognotti al 46’ della ripresa.

Corsanico-Pistoia 2-2

Sfuma il terzo successo di fila per gli orange che vanno subito sotto dopo dieci minuti grazie al tocco di Giusti. La ribaltano nella prima frazione prima con Da Prato al 20’ sugli sviluppi di un azione in velocità e poi con Passaglia al 39’ con una conclusione potente e angolata. Pareggio ospite a un quarto d’ora dal termine con Barsotti.

Ponsacco-Torrelaghese 0-1 Bel blitz esterno dei gialloviola che mettono punti pesanti in chiave salvezza. La decide dopo una prima frazione molto tirata Martinelli che al 23’ della ripresa con una zampata in area.

Massarosa-Fivizzanese 0-1

Fenano i biancorossi che vengono puniti da una rete di Costa al 10’ della ripresa. Occasioni poi per Volpe al 80’ e Tomei al 85’ entrambe in mischia ma il pari non arriva.

San Prospero-Sporting 1-1

Beffa per i ragazzi di Palmerini che vengono raggiunti all’ultimo secondo dai lucchesi. Gol iniziale che arriva al 20’ grazie a Maguina con un tap-in su una conclusione di Luisotti non trattenuta. Pari al 95’ con Giunta in mischia.

Lido-Ospedalieri 2-0

Torna al successo il Lido tra le mura amiche e si aggiudica così un importante scontro diretto per la salvezza, decisivi i gol di Luisotti al 22’ con una bordata dal limite; raddoppio che poi arriva grazie a Ksioua che triangola con Chiusalupi e trova l’angolo giusto.

