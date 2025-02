Prima e seconda categoria. Che derby tra Quarrata e Atletico Casini Spedalino. Pescia e Chiesina di corsa, S.Niccolo per il riscatto

Tutto pronto per la ventiduesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: domani alle 15 il calcio d’inizio. Il CQS Pistoia riceverà fra le mura amiche i Diavoli Rossi Gorfigliano e non può non capitalizzare questo vero e proprio "match point". Il Tempio Chiazzano con un piede in Seconda deve sì credere alla salvezza fino a quando la matematica non si esprimerà, ma per farlo è chiamato a far risultato nella tana dell’Atletico Lucca. Si passa dunque al girone D, con il piatto forte rappresentato dal match di Chiazzano fra il Quarrata di Diodato (quarto) e l’Atletico Casini Spedalino di Pacini (undicesimo). Poi c’è l’AM Aglianese, che sta risalendo la china: la "prova del nove" sarà tornare a casa con almeno un punto dalla tana dello Jolo.

E si scende così in Seconda Categoria, girone B: Pescia e Chiesina Uzzanese, entrambe terze a 40 punti in classifica, se la vedranno rispettivamente in casa contro il Gallicano ed in trasferta contro la Morianese. Il Borgo a Buggiano mira a rimanere dentro la zona playoff violando il terreno di gioco del Fornaci, mentre il Giovani Via Nova dovrà vendere cara la pelle contro il Valfreddana.

C’è poi il girone C, dove il San Niccolò che solo poche settimane fa sembrava aver già "ammazzato" il campionato e chiuso il discorso-promozione ha perso lo scettro. Gli aglianesi, adesso secondi, accusano comunque un solo punto di ritardo dalla Pietà capolista: espugnare il campo sportivo del Vernio ed incrociare le dita sono le priorità. In terza piazza, ma più staccate, ci sono Virtus Montale e Montagna Pistoiese: i montalesi riceveranno il Cintolese che è uscito ai rigori dalla Coppa Toscana (ma dopo aver giocato ad armi pari contro una delle squadre più forti di tutti i gironi) ed è dunque in cerca di riscatto. Petrolini e company attendono invece il coriaceo Chiesanuova in quello che potrebbe benissimo essere uno spareggio-promozione anticipato. Scontro diretto anche per il Montalbano Cecina, che può sognare l’approdo nella zona nobile ma che dovrà prevalere in trasferta sul Montemurlo. A completare il quadro, ecco infine Olimpia Quarrata – Pistoia Nord e Bugiani Pool 84 – Galcianese.

Giovanni Fiorentino