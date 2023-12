Prima e Seconda Categoria. Coppa Toscana, le gare delle squadre fiorentine

La manifestazione prosegue con i quarti mercoledì 24 gennaio. Prima Categoria. Sono rimaste in corsa due società ’fiorentine’. Il Chianti Nord affronterà i casentinesi del Bibbiena, mentre l’Albacarraia non conosce ancora l’avversaria, che uscirà dal recupero tra Città di Capannori e Tempio Chiazzano che è stata rinviata per nebbia il 6 dicembre. Le altre gare: San Giuliano-Selvatelle e Atletico Piancastagnaio-Massa Valpiana.

Nella Seconda Categoria mercoledì 10 gennaio si giocano gli ottavi di finale. In tre delle otto gare le fiorentine: si tratta di Monterappoli-Audace Legnaia, Gallianese-Stia e Impruneta Tavarnuzze-Volterrana. Le altre partite: Diavoli Neri Gorfigliano-Ghivizzano, San Macario Oltreserchio-Acciaiolo, Montemurlo Jolly-Virtus Montale, Circolo Fratticiola-Olimpic Sarteano e Marciana-Scarlino.