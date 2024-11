Prima e Seconda Categoria. Derby di fuoco tra Santa Maria e Avane

Il derby tutto empolese tra Santa Maria e Avane accende l’odierna ottava giornata di Seconda Categoria (fischio d’inizio alle 14.30). Le due compagini si sono già affrontate al Biagioli nella prima partita stagionale, valevole per il primo turno di Coppa Toscana, con i gialloneri ospiti che in quell’occasione ebbero la meglio per 3-2 con una rete quasi allo scadere.

In campionato, però, dopo la vittoria al debutto la squadra di Ebeyer ha perso sei partite di fila mentre i padroni di casa soltanto una volta, ma proprio davanti al pubblico amico, pareggiando però in 5 delle altre 6 occasioni. In classifica, quindi, i gialloblu di Tamburini possono vantare 5 lunghezze di vantaggio. Nello stesso girone F scontro diretto in trasferta per il lanciato Monterappoli, che sarà di scena sul campo del Sesto Calcio. Le due compagini sono infatti appaiate al secondo posto con 13 punti, appena due in meno della capolista Daytona. I padroni di casa sono ancora imbattuti, ma in casa hanno vinto solo una delle tre gare disputate.

Nel gruppo G, invece, sfida ad alta quota per il Ponte a Cappiano, che al mediceo riceve la capolista Castelfranco. I calligiani hanno soltanto due punti di ritardo e possono quindi aspirare al sorpasso in vetta. Anche i numeri parlano di una gara sulla carta equilibrata con le due compagini che hanno segnato entrambe 18 reti subendone più o meno le stesse, 10 il Ponte a Cappiano e 13 il Castelfranco. Interessante anche il duello tra bomber con il padrone di casa Covato e il biancoverde Masha autori entrambi di 8 centri finora.

Nello stesso girone l’Aurora Montaione sarà invece di scena a San Prospero di Cascina in un match sulla carta complicato. Il San Prospero Navacchio è infatti imbattuto in casa e ha un solo punto in meno degli uomini di Razzanelli. Chiudiamo con la Prima Categoria, dove nel girone E il Gambassi va in cerca di riscatto al Bozzi di Firenze contro il Porta Romana. Un impegno sulla carta abbordabile visto che i padroni di casa hanno la metà dei punti dei termali.