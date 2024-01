Prima e Seconda Categoria. Gambassi nella tana del Cerbaia. Match salvezza per il Santa Maria

Inizia con il botto il nuovo anno del Gambassi. Nell’odierna ultima giornata di andata del girone C di Prima Categoria, infatti, i termali saranno di scena alle 14.30 a Cerbaia nella tana di una delle due seconde forze del campionato. Con 26 punti, infatti, i padroni di casa sono a meno 2 dalla vetta ed hanno 6 lunghezze di vantaggio su Salerno e compagni. Davanti al proprio pubblico, pur perdendo una volta solo, il Cerbaia ha però centrato solo 2 delle 7 vittorie conquistate finora, mentre giocare in casa o in trasferta per ora non sembra far differenza per il Gambassi, che ha equamente diviso i suoi 20 punti. Mister Gangoni dovrà però fare a meno di due pedine fondamentali, Tafi in difesa e bomber Fontanelli in attacco, entrambi squalificati.

Scendiamo poi in Seconda Categoria, dove uno degli incontri sulla carta più avvincenti è quello del Biagioli di Santa Maria, dove i gialloblù empolesi ricevono oggi alle 14.30 il Mezzana. I ragazzi di Tamburini hanno infatti 4 punti di vantaggio e vincendo potrebbero allontanarsi ulteriormente dai play-out. Zona retrocessione dove invece stazione il Monterappoli, che alla stessa ora andrà a far visita al Vernio. Altro scontro diretto in chiave salvezza visto che i rossoblù pratesi hanno solo 2 lunghezze di vantaggio sulla compagine allenata da Ciro Coppola. Anche queste due partite sono valide per l’ultima giornata di andata, esattamente come quelle che nel girone D vedono Ponte a Cappiano e Aurora Montaione impegnate entrambe in trasferta (fischio d’inizio anche in questo caso alle 14.30). I calligiani saranno di scena a Pontedera contro il Bellaria Cappuccini per riprendere la corsa di vertice, dopo il ko nello scontro diretto sul campo dell’Acciaiolo. Gli arancioblù di Casciola andranno invece a far visita al Casciana TermeLari, che nella zona ’rossa’ precede Rossi e compagni di un solo punto.