Prima e seconda Categoria. Gambassi senza limiti. Ok Ponte a Cappiano

Il Gambassi non si ferma più. Con il 2-0 inflitto in casa al Vaggio Piandiscò, grazie alle reti di Oliva e Salucci, i termali hanno infatti colto la terza vittoria di fila portando a 337 i minuti di imbattibilità. La squadra di Falco ora è prima nel girone E di Prima Categoria, insieme al Reggello con 13 punti. Ancora un gol di Koceku, ancora una vittoria. Il Monterappoli espugna di misura il campo del San Giusto e sale a 10 punti in classifica, ad appena due lunghezze dalla vetta del raggruppamento F di Seconda Categoria. La squadra di mister Bruno parte forte ed al 7’ è già in vantaggio grazie ad una autorete, mentre al 72’ ci pensa bomber Koceku a chiudere di fatto la partita. Qualche brivido per i neroverdi dopo che il San Giusto accorcia le distanze all’84’ su rigore, ma alla fine Nozzoli non corre seri pericoli. Nello stesso girone ennesimo pari del Santa Maria, il quarto in cinque giornate, che esce indenne dal difficile campo de La Querce: finisce con un rocambolesco 2-2 al termine di un match molto combattuto. Per i gialloblù empolesi sono andati a segno Bartali e Cerboni su rigore. Ancora un passaggio a vuoto invece per l’Avane, che dopo il successo all’esordio ha incassato quattro sconfitte consecutive. L’ultima ieri in casa contro la Virtus Comeana, che capitalizza le reti di Paci e Santini.

Passiamo poi al girone G, dove il Ponte a Cappiano torna alla vittoria espugnando con un rocambolesco 4-3 il campo del Corazzano, dopo essere andato all’intervallo sotto di una rete. Mattatore della giornata l’attaccante Covato, autore di una splendida tripletta (con 5 reti diventa il bomber della squadra davanti al più esperto Becherucci), mentre l’altro sigillo calligiano porta la firma di Viti. Il team di Bettarini sale così al secondo posto con 10 punti. Due lunghezze dietro staziona l’Aurora Montaione, che grazie ad una magistrale esecuzione di Ramundo all’80’ evita la sconfitta nello scontro ad alta quota casalingo contro il Capanne, passato in vantaggio dieci minuti prima con un tocco beffardo di Pianpiani.

Simone Cioni