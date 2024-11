Prima e Seconda Categoria. Gambassi, vittoria casalinga che chiude il cerchio

Si chiude al meglio la settimana perfetta del Gambassi, che dopo il successo di Firenze col Porta Romana e la qualificazione agli ottavi di Coppa Toscana di mercoledì scorso ieri è tornato a vincere anche in casa regolando 3-1 lo Sporting Arno. Chiuso avanti il primo tempo con il gol di Oliva, i ragazzi di mister Falco falliscono un rigore con lo specialista Rosi (nella foto) e si fanno riacciuffare dai fiorentini in contropiede. Tra il 61’ e il 68’, però, una doppietta di Gueye ristabilisce le distanze per i termali che con questi 3 punti salgono a quota 20 nel girone E di Prima Categoria, a una sola lunghezza dalla vetta. Fine settimana avaro di soddisfazioni invece per le tre formazioni empolesi impegnate nel raggruppamento F di Seconda Categoria, tutte a secco di gol. Solo il Monterappoli ha raccolto comunque un pari nello scontro diretto in chiave play-off casalingo con la Virtus Comeana. La squadra di Bruno ora è settimana con 14 punti.

Santa Maria e Avane sono invece uscite sconfitte rispettivamente dal San Giusto (1-0 in trasferta) e dal Rinascita Doccia (2-0 a domicilio con la gara che è iniziata mezz’ora dopo per permettere l’atterraggio di Pegaso per un trasferimento d’urgenza). Entrambe restano così in piena zona play-out: quintultimo il Santa Maria con 8 punti e penultimo l’Avane con sei.

Nel girone G, invece, l’Aurora Montaione spreca il doppio vantaggio in casa contro il Terricciola, facendosi rimontare nella ripresa. Al 5’ un eurogol di Ciampolini vale il vantaggio del team di Razzanelli, che al 20’ raddoppia con il rigore trasformato da Pieroni e concesso per un fallo ai danni di Mandorlini. Nel secondo tempo, però, dopo un salvataggio sulla linea di Dell’Agnello gli ospiti riescono ugualmente ad accorciare le distanze sugli sviluppi di un corner e a trovare poi anche il definitivo pareggio su rigore. Passo falso interno infine per il Ponte a Cappiano, che nel big-match contro il Capanne si arrende 2-1. Inutile la rete di bomber Covato per i calligiani, che restano quinti a 14 punti, uno sopra l’Aurora Montaione.

Si.Ci.