Prima e seconda categoria. Gioca pure il Tempio. Cambia il tecnico del Pistoia Nord

Una squadra impegnata in coppa ed un’altra che ha annunciato un cambio alla guida tecnica. Sono le ultime novità legate alla Prima e alla Seconda Categoria, in attesa della prossima giornata di campionato. A scendere in campo sarà il Tempio Chiazzano, che alle 20:45 odierne sarà di scena a Calenzano contro l’Albacarraia. Un match valido per i quarti di finale di Coppa Toscana: se in campionato la società del presidente Lorenzo Gori sta incontrando qualche difficoltà di troppo e si trova nella zona playout del girone A, in coppa il cammino si è rivelato deciso e chissà che un ulteriore passaggio del turno non possa conferire le energie mentali necessarie per risalire la china. Scendendo in Seconda, Alessandro Celadon non è più l’allenatore del Pistoia Nord: il sodalizio giallorosso è dodicesimo nel girone E e le parti hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto. A sostituirlo fino alla fine della stagione sarà Paolo Franchini, tecnico della formazione "juniores".