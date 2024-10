Prima e Seconda categoria, gli anticipi. Falco e Piobbico è il match clou. Il Muraglia di scena a Mondolfo

In Prima categoria oggi si scende in campo per la sesta giornata e a farlo sono tutte le sedici squadre che fanno parte del raggruppamento del girone A. Molti (quasi tutti) i campi allentati per via della pioggia scesa in questi giorni, e sarà un aspetto che potrebbe condizionare l’andamento delle partite. Nel programma spiccano incontri probanti, ad iniziare da Falco Acqualagna-Audax Calcio Piobbico (ore 15,30) un match tra due squadre (foto la Falco Acqualagna) costruite per l’alta classifica e con giocatori esperti e di qualità nell’ottica di disputare una stagione importante. Il Piobbico di mister Cipolla ha necessità di riscattarsi dopo la sconfitta interna di sette giorni fa che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, la Falco da parte sua cerca la continuità dopo la bella vittoria sul campo dell’Osteria Nuova. Match da tripla e tutto da gustare per chi vorrà assistere alla gara. Arbitra Steeve Belli di Pesaro.

Questi gli altri incontri: Atletico Mondolfo 1952-Muraglia (ore 15,30). Csi Delfino Fano-Osteria Nuova (ore 14,30). Maior-Mercatellese (15,30). Pantano calcio-Peglio (foto a sinistra mister Giorgini con i suoi, ore 14,30). Real Altofoglia-Avis Montecalvo (15,30). San Costanzo-Viridissima (15,30). Tavernelle-Nuova Real Metauro (15,30).

In Seconda Categoria nel girone A anticipano tutte e otto le partite. Questo programma: Avis Sassocorvaro-Pole Calcio (15,30). Cantiano-Carpegna (15). Casinina Calcio-Cà Gallo (15,30). Montelabbate-Vigor San Sisto (15). O. Macerata Feltria- Frontonese (15). Santangiolese-Piandimeleto (15,30). Valfoglia Tavoleto-Durantina Santa Cecilia (15,30). Vis Canavaccio 2008-Vadese Calcio (15,30). Nel girone B anticipano sette gare su otto. Ecco le partite che sono in programma oggi.

Atletico River Urbinelli-Gradara (15,30). Della Rovere Calcio- Cuccurano (15,30). Jes Santa Veneranda-Hellas Pesaro (15,30). Pontesasso-Real Mombaroccio (15,30). Fortuna Fano- Arzilla (15,30). Vf Adriatico-Isola di Fano (14,30). Villa Ceccolini Calcio-Piandirose (15,30). Domani: Marotta Maroso Mondolfo-Marottese Arcobaleno (15). Si gioca al Comunale "Le Saline" di Senigallia. am. pi.