Prima e Seconda categoria, gli anticipi. Il Peglio prova a guastare la festa all’Atletico. Tra Apecchio e Pantano c’è l’incognita Smacchia

Oggi tutte e sedici le squadre del girone A di Prima categoria scenderanno in campo (alle ore 15) per la quinta giornata del girone di ritorno. Il programma. Atletico Mondolfo 1952-Peglio. La prima in classifica (nella foto) ospita la rivelazione del torneo, il Peglio di mister Giorgini, posizionato al quarto posto (a meno 5). Si preannuncia una gara combattuta e aperta a tutti e tre i risultati. I padroni di casa vengono dalla vittoria sul campo della Maior. "Togliamoci subito l’euforia del risultato – dice il diesse dell’Atletico Mondolfo Paolo Pretelli – e del buon momento che stiamo attraversando, oggi arriverà il Peglio, una squadra scomodissima da affrontare, non ci dimentichiamo che in campionato e in coppa abbiamo sempre perso contro di loro". Disponili dopo aver scontato la squalifica Scrosta e Tiriboco, assente per infortunio Vampa.

CSI Delfino Fano-Avis Montecalvo. Fanesi alla ricerca di punti per tenersi alla larga dalla zona playout e ospiti vogliosi in un bel risultato per rimanere o migliorare l’attuale seconda posizione. (ore 14,30).

Falco Acqualagna-Osteria Nuova. Il team di mister Cappelli rinforzatosi ultimamente con l’ingaggio di Ale Rossi è a ridosso dalla zona playoff, obiettivo che darebbe prestigio ad una compagine che sette giorni fa è riuscita nell’impresa di vincere a Peglio. L’Osteria Nuova del presidente Luigi Cocchi occupa in graduatoria una posizione centrale ed é reduce dal bel pareggio contro la Nuova Real Metauro.

Maior-Muraglia. Divise da quattro punti la quartultima ospita la penultima. Quindi qui ci sono in palio punti pesanti per la salvezza.

Pantano-Viridissima Apecchio. Le compagini dei due lembi della provincia si incontrano per un match tutto da scoprire. I pesaresi sono a centroclassifica, gli apecchiesi ultimi, ma i ragazzi di Pierotti oggi venderanno cara la pelle anche perché il bomber Smacchia (dopo l’infortunio) ha ritrovato la condizione e la via del gol.

Real Altofoglia-Nuova Real Metauro. Gara vera e apertissima tra due buonissime squadre impreziosite da alcuni calciatori di serie superiore.

San Costanzo-Audax Calcio Piobbico. Il San Costanzo dopo l’ultima battuta d’arresto punta a riprendere la corsa vero l’alto, il Piobbico, forgiato da quel bravo mister che è Cipolla, sta attraversando un buon momento.

Tavernelle-Mercatellese. Match importante tra due squadre che vengono da una sconfitta. Il Tavernelle è in zona playout e la Mercatellese dopo le due sconfitte consecutive non è molto lontana dalla zona che scotta.

In Seconda categoria (girone A) oggi anticipano sei partite. Calcio d’inizio alle ore 15. Il programma: Cantiano Calcio-Pole Calcio; Casinina Calcio-Frontonese; Montelabbate-Durantina Santa Cecilia (ore 14,30); Santangiolese-Carpegna; Valfoglia Tavoleto- Vadese Calcio; Vis Canavaccio 2008-Piandimeleto. Due le partite che si giocheranno domani: Avis Sassocorvaro- Ca Gallo; Olimpia Macerata Feltria-Vigor San Sisto. Nel girone B invece si anticipa (ore 15) oggi l’intero turo, queste le partite: Atletico River Urbinelli-Hellas Pesaro; Della Rovere Calcio- Gradara Calcio; Ies S.Veneranda-Isola di Fano; Marotta Maroso Mondolfo-Piandirose (ore 14,30), Pontesasso-Cuccurano; Us Fortuna Fano-Real Mombaroccio; Vf Adriatico-Marottese Arcobaleno (ore 14,30); Villa Ceccolini Calcio- Arzilla.

am.pi.