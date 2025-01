Prima e Seconda categoria. Il Capezzano si è subito rialzato. Vincono Massarosa e Corsanico

In Prima categoria torna al successo dopo le due sconfitte di fila il Capezzano Pianore, che si rilancia nella lotta al vertice della classifica. Il 3-1 in esterna nello scontro diretto col Corsagna è arrivato in rimonta grazie alla rete del solito Correia ed alla doppietta del play Lampitelli. Decisiva anche la mossa tattica dell’allenatore Riccardo Coli che con la squadra sotto 1-0 è passato dal 4-3-3 al 4-3-1-2 abbassando Cerri mezzala, alzando capitan Mattia Pacini in trequarti e mettendo Toma seconda punta più vicino a Correia.

Pareggio 1-1 della Torrelaghese che al Marco Polo Sports Center sblocca il match col solito Saviozzi (decimo sigillo in questo campionato) ma poi si fa riprendere poco prima dell’intervallo dalla Folgor Marlia, che va a segno proprio con un torrelaghese: l’ex Corsanico Fabio Cortopassi. Per i gialloviola di Belluomini è il 4° pari di fila.

In Seconda categoria vincono entrambe le versiliesi. Il Massarosa espugna di “cortomuso“ il campo della Folgore Segromigno Piano, massimizzando il gol di Christian Larini che vale l’1-0. Il migliore in campo nel 4-3-3 biancorosso ridisegnato da Mauritanio Misuri (che continua a sfruttare Gandini “alla Pirlo“) è stato il terzino sinistro viareggino Giulio Bertolucci (nella foto). Il Corsanico di Gabriele Mazzei si rialza bene, nonostante la perdurante emergenza, battendo 3-1 a “Le Colline“ la Filattierese coi gol subito di Giannotti e poi del 2004 Edoardo Giunta e di Frusteri su rigore.