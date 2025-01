PRIMA E SECONDA CATEGORIA. Il Gambassi inizia col botto il 2025. Partenza in salita per le altre squadre locali

Inizia con il botto il nuovo anno del Gambassi, vincitore con una cinquina in trasferta. Nella prima giornata di ritorno del girone E di Prima Categoria i termali sono infatti andati ad espugnare con un rotondo 5-1 il campo del San Clemente, grazie alle reti di Angioli, Bellucci, D’Urso, Rosi e Borgognoni. Il Gambassi tiene così il passo delle due battistrada Resco Reggello e Libertas Barberino Tavarnelle. Scendendo in Seconda Categoria, invece, primo weekend del 2025 alquanto amaro per le sei compagini locali. Partiamo dal raggruppamento F, dove solo il Monterappoli porta a casa almeno un punto impattando 3-3 a cambiano contro i pratesi de La Querce in un match a dir poco rocambolesco: sotto 02- al 15’ nonostante anche un rigore sbagliato dagli ospiti, gli empolesi ribaltano il risultato a cavallo dell’intervallo con la tripletta di Ninci (due penalty), salvo veder sfumare il successo proprio allo scadere. I neroverdi restano quindi a metà classifica. Niente da fare, invece, per Santa Maria e Avane. I primi pareggiano momentaneamente con Bosco, ma alla fine si devono arrendere 2-1 in casa alla capolista Poggio a Caiano.

I gialloneri cedono invece 1-0 a Prato nello scontro diretto in chiave salvezza contro il San Giusto. Gialloblu e gialloneri sono ora penultimi e ultimi rispettivamente con 11 e 10 punti. Infine, nel girone G un gol del solito Becherucci non basta al Ponte a Cappiano, superato 2-1 al Mediceo dall’Atletico Cascina. I calligiani vengono così raggiunti a quota 23 dall’Aurora Montaione, che pareggia 1-1 il derby di Corazzano: un gol di Romagnoli al 28’ illude il team di Razzanelli.

Si.Ci.