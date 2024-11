Prima e Seconda categoria. Il Capezzano ha agganciato la vetta. La Torrelaghese torna ai 3 punti

In Prima categoria non si arresta la corsa al vertice del Capezzano Pianore: la squadra di Riccardo Coli è andata a vincere (in rimonta) pure sul campo “Henderson“ scavalcando così in classifica proprio l’Atletico Lucca e agganciando in testa il Montignoso. La vittoria 2-1 in terra lucchese è stata firmata dal solito centrocampista goleador Mattia Pacini (per il capitano è il 6° sigillo in questo campionato) e da Steven Correia. Decisive anche le parate di Bartelletti che anche stavolta ha compiuto almeno tre interventi decisivi. Per un Capezzano ora primo della classe... c’è pure una Torrelaghese che torna al successo in questa 11ª giornata: i gialloviola tengono la porta inviolata (fra i pali c’era Aperti a sostituire lo squalificato Bertini) e s’impongono 1-0 sul Montecarlo al “Martini“ massimizzando il gol-partia di Alessio Saviozzi (salito a quota 5 reti in questo campionato).

In Seconda categoria allunga la striscia positiva il Massarosa che coglie il 7° risultato utile di fila pareggiando (6° segno X su 11 turni) in casa con la Pieve San Paolo: è 1-1 con gol biancorosso di Gandini (foto) su punizione. Terza sconfitta di fila per il Corsanico che perde 4-1 sul campo dell’Atletico Carrara... e fanno ben 14 reti incassate solo nelle ultime 3 gare per i collinari. In casa orange tuttavia c’è "piena fiducia nel lavoro di mister Gabriele Mazzei e del suo staff tecnico". L’aspettativa è quella di recuperare i tanti infortunati.