Prima e Seconda categoria. Il Gambassi cade in casa, play-off più lontani

Nel girone C di Prima Categoria il Gambassi cade in casa per 1-0 contro il Barberino Tavarnelle nella sfida valida per un vero e proprio scontro diretto per i play-off, che ora si fanno però sempre più lontani. La prima occasione è in favore dei locali con Tafi che non riesce a sfruttare un angolo di Ciappi. Al 15’ il Barberino passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner riuscendo a sfruttare un’uscita a vuoto di Fenderico. Il Gambassi nella ripresa sfiora il pareggio prima con Rosi e poi con Bagnoli, quest’ultimo autore di una traversa. Nonostante i tentavi per aggrappare il pari il Barberino resiste e anche con un uomo in meno ottiene 3 punti pesanti.

Sconfitta invece per il Ponte a Cappiano che nel girone D di Seconda categoria cade per 1-0 contro il Capanne. Con i play-off praticamente conquistati i calligiani hanno ancora la possibilità di qualificarsi accedendo direttamente per la finale, saltando il primo turno.

Nel girone F cadono sia il Monterappoli che il Santa Maria. I primi crollano per 5-0 sul campo a domicilio del Cerbaia contro il Poggio a Caiano, al termine di una partita in cui i ragazzi di Coppola sono costretti a giocare in 10 uomini per quasi tutti i minuti della gara a causa dell’espulsione del portiere Nozzoli al 15’. I gialloblu di Tamburini sono costretti invece ad arrendersi per 2-0 sul campo della Virtus Comeana. Il Monterappoli si trova ora equidistante dai play-off e dai play-out, dove invece staziona il Santa Maria con il quintultimo posto a 6 lunghezze dalla salvezza diretta.