Prima e Seconda categoria. In calendario un doppio derby

In Prima categoria, nel girone "A", match di cartello per il Capannori che, reduce dal successo nel derby con il Porcari e forte del suo attuale terzo posto, scende sul campo della capolista Montignoso. In calendario, poi, due derby: fra Academy Porcari e Atletico Lucca e un Corsagna-Pieve Fosciana tutto da seguire, con i neroverdi di Piercecchi rimaneggiati per le squalifiche di Cintolesi, Martino e Motroni ed i garfagnini di trainer Pancetti in cerca del colpaccio per risalire. Sfida d’alta quota anche per la Folgor Marlia, a Capezzano (secondo); Gorfigliano Diavoli Neri e Montecarlo in casa, rispettivamente con Romagnano e Tempio Chiazzano, alla ricerca di preziosi punti-salvezza.

In Seconda categoria girone "A", non possono sbagliare Folgore Segromigno (con la Villafranchese) e Pieve San Paolo (contro il Pontasserchio): gare interne molto delicate. Nel girone "B" continua la fuga solitaria del Piazza, ancora imbattuto, a +6 sul Pescia e con alle porte la facile partita casalinga con il fanalino Giovani Via Nova: occasione per allungare, visto che il Pescia riceve l’imprevedibile Fornaci ed il Ghivizzano (terzo) il Molazzana del neotrainer Fiori. Academy Tau sul difficile terreno della Valfreddana, derby Gallicano-Borgo a Mozzano e, poi: Atletico Castiglione - Borgo a Buggiano, Chiesina Uzzanese- San Macario Oltreserchio e Morianese-Cascio. Fischio d’inizo per tutti alle ore 14,30.

Flav. Berl.