Prima e Seconda categoria. La Folgor ride e il Piazza vola

In Prima categoria l’unica formazione che vince è la Folgor Marlia e lo fa grazie al gol di Pieretti sul Serricciolo. A reti bianche il derby tra Corsagna e Capannori, mentre 1 a 1 tra Montecarlo e Mulazzo con Pagni a referto. Stesso risultato nell’altro derby tra Pieve Foscana e Atletico Lucca, con Bosi e Berrettini marcatori. Sconfitta contro il Montignoso per i Diavoli Neri Gorfigliano, ai quali non basta il gol di Rigali; e per il Porcari contro la Torrelaghese, con Frugoli, prova a riportare in corsa i suoi.

In Seconda categoria nel girone "A" sconfitte interne per Folgore Segromigno Piano e Pieve San Paolo, nonostante le reti di Bachini e Pelletti. Nel girone "B" continua la marcia della capolista Piazza "55" che, con le reti di Crudeli e Rocchiccioli, batte l’Accademy Tau. In chiave salvezza sconfitte Morianese e Valfreddana contro Borgo a Bugiano e Chiesina Uzzanese. Vittoria importante per l’Atletico Castiglione con Gheri, Biggi e Matteucci sul Gallicano e del Ghivizzano (4-1), con Ghafouri, El Bassraoui, Bandoni e Cortopassi, sul San Macario Oltreserchio. Vittorie anche per il Fornaci (2-1, con Giusti e Larhchim) e il Cascio, con due gol di Alberti e Baiocchi, sul Molazzana. Sconfitta esterna, invece, per il Borgo a Mozzano, al quale non basta il gol di Fati, contro il Pescia.

Al. Lomb.