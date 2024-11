Prima e Seconda Categoria. L’Aurora fa festa con Pieroni . Espugnato il Buti di Santa Croce

Fine settimana avaro di soddisfazioni per le formazioni del circondario impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria. Nei sei incontri andati in scena è infatti arrivata soltanto una vittoria. A firmarla l’Aurora Montaione, che grazie a una rete di Pieroni (al sesto centro stagionale) ha espugnato il Buti di Santa Croce sull’Arno. Un successo che permette ai ragazzi di mister Razzanelli di salire a quota 16, ad un solo punto dalla zona play-off nel girone G di Seconda Categoria. Una lunghezza sotto gli arancioblu troviamo il Ponte a Cappiano, che nonostante una grande partita non è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio dalla trasferta di Capannoli contro la terza forza del girone. Un match ricco di emozioni che si chiude infatti sul 2-2 con Nencioni e Becherucci a segno per i calligiani. Per la squadra di Bettarini si tratta del secondo pareggio esterno consecutivo dopo le due sconfitte di fila patite in casa contro Castelfranco e Capanne. Rimanendo in Seconda Categoria decima giornata da dimenticare nel girone F per le tre compagini empolesi. Partiamo dal Monterappoli, che si è comunque giocato ad armi pari la partita di Campi Bisenzio contro il Daytona, seconda forza del campionato ed ancora imbattuta tra le mura amiche dove ha incassato soltanto tre reti. Alla fine, però, i neroverdi di coach Bruno si sono dovuti arrendere 2-0. Il Monterappoli resta quindi a 14 punti, scivolando in ottava posizione, distante comunque solo quattro lunghezze dalla zona play-off e cinque da quella play-out. In quest’ultima restano invece coinvolte Santa Maria e Avane, che in quest’ultimo turno hanno subito entrambe una pesante sconfitta. I primi hanno infatti ceduto 4-1 in casa alla Laurenziana (rete della bandiera gialloblu ad opera di Serino), mentre i ‘cugini’ gialloneri sono caduti addirittura 5-1 nella ‘tana’ del Poggio a Caiano.

Il Santa Maria resta a quota 8, a meno tre dalla salvezza diretta, mentre l’Avane è sempre ultimo con 6 punti, ma in ogni modo in scia alle dirette rivali in lizza per evitare la retrocessione. Veniamo adesso al girone E di Prima Categoria, dove il Gambassi torna con un punto da Incisa Valdarno. Partita complicata per i termali contro una squadra scorbutica da affrontare che con solo otto reti al passivo prima di questo match è la sesta difesa meno perforata del raggruppamento. Dopo una prima frazione a reti bianche gli uomini di mister Falco riescono tuttavia a sbloccare il risultato in avvio di ripresa con un guizzo di Rosi, ma l’Ideal Club Incisa non demorde e dopo pochi minuti trova il varco giusto per ristabilire la parità: 1-1 che resiste poi fino al triplice fischio finale. Il Gambassi resta comunque al secondo posto in classifica salendo a quota 21, più sei sulla prima squadra a rimanere fuori dai play-off, ma vede la capolista Resco Reggello allontanarsi leggermente (tre punti). E domenica prossima sarà scontro diretto al campo sportivo di Case Nuove.

Si.Ci.