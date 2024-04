PRIMA E SECONDA CATEGORIA. Lo Jolo nella tana dell’Albacarraia. Occasione per il Casale contro il fanalino Isolotto

La pausa pasquale è finita: oggi alle 15,30 è previsto il fischio d’inizio della ventiseiesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria e per le formazioni di Prato e provincia è tornato il momento di fare sul serio. Soprattutto per lo Jolo attuale capolista del girone C di Prima Categoria: per essere certi di mantenere la testa della classifica, la banda Diodato deve espugnare il campo dell’Albacarraia. In chiave-salvezza, il CSL Prato Social Club vuole far risultato contro la Nuova Novoli per restare sopra la linea di galleggiamento, mentre il Casale non può assolutamente fallire contro il fanalino di coda Isolotto, se vuole avvicinarsi all’uscita della zona playout. Scendendo in Seconda categoria, il Montemurlo Jolly può sognare la conquista della vetta: deve regolare La Querce e incrociare le dita.

Da seguire con attenzione anche Prato Nord – Chiesanuova, mentre la Galcianese cercherà punti-salvezza in casa contro la Virtus Montale.

Ed eccoci al girone F, dove il Tavola quarta forza del raggruppamento giocherà nella tana della Virtus Rifredi terza: gli uomini di coach Tinti metterebbero la freccia, qualora dovessero aggiudicarsi l’intera posta in palio.

Anche la Pietà ha intenzione di rimanere in ottica playoff e possono riuscirci violando il terreno di gioco del pericolante Eurocalcio Firenze. Novelli e soci occupano la stessa posizione della Virtus Comeana, che attende il Santa Maria. A chiudere il programma, ecco infine le seguente sfide: Monterappoli – Poggio a Caiano, Prato Sport – Laurenziana e Real Peretola – Vernio.

