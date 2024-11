Prima e seconda categoria. Lo Jolo può tentare il salto in vetta. Mezzana, duello con il Tavola

Tutto pronto per l’ottava giornata di Prima e Seconda Categoria: il fischio d’inizio è fissato per le 14,30 odierne e per le formazioni di Prato e provincia è nuovamente tempo di dare il 110%, considerando che la stagione è ormai entrata a tutti gli effetti nel vivo. Cominciando dal girone D di Prima Categoria, nel quale lo Jolo ha la possibilità di prendersi la vetta: sarà importante battere la Gallianese a Tavola e sperare che il Settimello capolista non vinca. Poi c’è il CSL Prato Social Club di Campolo, che regolando al Rossi il fanalino di coda Atletico Casini Spedalino si avvicinerebbe alle zone nobile. Il Casale e Fattoria riceverà invece la combattiva AM Aglianese, mentre il derby Maliseti Seano – Prato Nord completerà il quadro.

Scendendo in Seconda Categoria, il Mezzana di Donnini secondo nel girone C sfiderà al Martelli il Tavola. Impegni esterni per Galcianese e Pietà 2004, terze a quota 12 punti, rispettivamente contro Montagna Pistoiese ed Olimpia Quarrata. Poi c’è il Montemurlo di coach Ermini, in cerca di rilancio al Nelli contro il Pistoia Nord. Da seguire con attenzione anche Valbisenzio – Chiesanuova, che si prospetta interessante: due compagini che cercano continuità di rendimento, alle quali basta potenzialmente un successo per sbloccarsi. E il Vernio di coach Coschignano mira a lasciare l’ultimo posto del raggruppamento regolando fra le mura amiche il Montalbano Cecina. Chiusura con il girone F, che presenta una situazione eterogenea perlomeno per quanto riguarda la lotta di vertice.

Iniziando da Poggio a Caiano e Virtus Comeana, che occupano attualmente la seconda piazza a due sole lunghezze dal Daytona: i poggesi saranno impegnati al Martini contro l’Atletica Castello, i comeanesi a Comeana contro La Lanterna. A tre punti dal vertice c’è però la Polisportiva Naldi: gli uomini di coach Celadon vogliono mettersi alle spalle un periodo altalenante e saranno quindi determinati a fare risultato pieno contro un San Giusto a sua volta bisognoso di risalire la china. Chiusura con La Querce, che vincendo in trasferta contro il Real Peretola può mettere la freccia e superare i rivali.

Giovanni Fiorentino