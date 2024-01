Prima e Seconda Categoria. Montaione-Santacroce. In palio punti salvezza

Le partite più interessanti dell’odierno turno di Prima e Seconda Categoria (da questa domenica l’orario di inizio sarà le 15) sono quelle che attendono Aurora Montaione, Monterappoli e Santa Maria. I primi ospitano infatti nel girone D di Seconda Categoria il Santacroce Cuoiopelli, match determinante in chiave salvezza. Gli ospiti infatti sono ultimi insieme al Santa Maria a Monte con 11 punti, 4 in meno dei montaionesi. Nello stesso raggruppamento, invece, sfida insidiosa per il Ponte a Cappiano, che al Mediceo riceve il Corazzano. I calligiani sono secondi con l’Acciaiolo, a meno 6 dalla capolista Stella Rossa Castelfranco, ma il team di Filomena sta attraversando un buon momento anche se sta costruendo la propria salvezza soprattutto in casa. Nel girone F, invece, doppio impegno con altrettante squadre di alta classifica per Monterappoli e Santa Maria. I neroverdi ospitano a Monteboro la Virtus Comeana, terza a quota 27, anche se solo 7 di questi ottenuti in trasferta. Il Santa Maria invece sarà di scena a Rifredi, formazione appaiata alla Virtus Comeana in piena zona play-off, con appena 4 reti incassate davanti al proprio pubblico. Infine, nel girone C di Prima Categoria il Gambassi torna al campo sportivo di Case Nuove per ospitare il fanalino di coda l’Isolotto. I biancorossi fiorentini hanno raccolto finora appena 4 punti e i termali non possono fallire l’occasione, se vogliono mantenersi agganciati al treno play-off.