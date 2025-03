Prima e seconda categoria. Piatto ricco: tanti i big match

Mancano duecentosettanta minuti al termine della "regular season". E con la ventottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria che prenderà il via domani alle 15:30, è vietato sbagliare. Iniziando ad esempio dal girone A di Prima Categoria, con lo scontro-salvezza del Barontini fra Cqs Pistoia e Tempio Chiazzano. Tempo di derby anche nel girone D: al Butelli di Chiazzano, il Quarrata di Diodato quarto in classifica a quota 46 se la vedrà con l’Am Aglianese di Matteoni sesta a 42. Allo Stella, l’Atletico Casini Spedalino è assolutamente chiamato a vincere contro il San Godenzo in chiave playout.

Scendendo in Seconda Categoria, ecco il girone B: il Pescia terzo in graduatoria può agganciare il Ghivizzano al secondo posto, a patto di battere l’Academy Tau allo stadio dei Fiori, con un contemporaneo successo del Borgo a Buggiano sui lucchesi. Ma anche il Chiesina Uzzanese, quarto, sogna di avvicinarsi: far risultato in trasferta contro il Gallicano sarà una priorità. E in zona retrocessione, il Giovani Via Nova si gioca il tutto per tutto: per continuare ad avere chance-salvezza concrete, bisognerà trasformare la Palagina in un fortino per neutralizzare il Cascio.

E si chiude a questo punto con il girone C, con il programma che propone lo scontro al vertice: il San Niccolò, secondo con 49 punti, giocherà al Fantaccini di Prato contro la Pietà 2004 capolista a +4. Gli aglianesi hanno a disposizione un unico risultato, per poter puntare ancora e piazzare la zampata decisiva per l’assalto al primato. Si sfideranno anche la terza e la quarta forza del raggruppamento, a Gavinana: la Montagna Pistoiese di Zinanni riceve il Montemurlo di Ermini. Ma va seguita con attenzione anche la gara del Perugi, con la Virtus Montale che attende il Pistoia Nord. Avanti con Bugiani Pool 84 – Montalbano Cecina, mentre il Cintolese vuole fare uno scatto avanti prevalendo sul Mezzana. E a completare il lotto, ecco Valbisenzio – Olimpia Quarrata.

Giovanni Fiorentino