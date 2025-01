Prima e Seconda categoria. Pieve Fosciana con la capolista. Il Capannori "tifa» per i biancorossi

In Prima categoria terza giornata di ritorno nel girone "A", dove solo il Capannori tiene il passo della capolista Montignoso, ancora avanti di due lunghezze, ma nel mirino dei biancorossi della Piana che ospitano i massesi del Romagnano e tentano l’assalto alla vetta. Ad attendere la prima della classe è, infatti, un Pieve Fosciana specialista in pareggi (ben dieci) che cerca l’acuto in un torneo finora piuttosto anonimo, ma con le potenziali giuste per fermare i rossoblu e lasciare il segno. Fra le altre non ingrana il Corsagna che, dopo aver perso lo scontro diretto con il Capezzano, riceve l’Academy Porcari, per un derby dal pronostico molto incerto; mentre provano a risalire la Folgor Marlia che cerca la vittoria nella gara interna con il CQS Pistoia. L’Atletico Lucca non può sbagliare nel match casalingo con i lunigianesi del Mulazzo. Nella zona che scotta, difficilissima trasferta a Capezzano per il Montecarlo e scontro-salvezza a Serricciolo per il Gorfigliano Diavoli Neri.

In Seconda categoria, nel girone "A", derby importante e delicato fra Pieve San Paolo e Folgore Segromigno, entrambe in piena lotta per non retrocedere e con la necessità assoluta di fare punti. Nel girone "B" vola il Piazza "55", in fuga dopo il blitz di Pescia nello scontro al vertice di domenica scorsa. Per i garfagnini, in casa con la pericolante Valfreddana, c’è, ora, la ghiotta opportunità di allungare (il Pescia gioca sul campo del Giovani Via Nova). In terza posizione rinviene a gran velocità il Ghivizzano (atteso dalla Morianese), mentre pare segnare il passo l’Academy Tau che ospita il San Macario Oltreserchio. Completano il quadro della domenica calcistica: Cascio-Atletico Castiglione (al "Nardini" di Castelnuovo), Borgo a Buggiano-Borgo a Mozzano, Molazzana-Chiesina Uzzanese e l’atteso derby fra Fornaci e Gallicano. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15 (non più alle 14.30 come nelle precedenti giornate).

Flavio Berlingacci