Prima e Seconda categoria: Sant’Angelo nel pallone. Falco, c’è la capolista

Prima categoria. Per l’undicesima giornata del girone d’andata si giocano sei anticipi. Si gioca su tutti i campi alle ore 14,30. Questo il programma.

Falco Acqualagna-San Costanzo. La Falco ospita la capolista. "Ce la metteremo tutta – sottolinea l’allenatore della Falco Cappelli – anche se ci mancheranno diversi giocatori".

Real Altofoglia-Atletico Mondolfo 1952. Il diesse dell’Atletico Mondolfo Paolo Pretelli dice: "Partita complicata perché il Real è una squadra temibile soprattutto nel suo campo dove ha raccolto diversi punti fino ad ora, inoltre vengono da due risultati negativi e faranno di tutto per tornare alla vittoria. Abbiamo l’assenza pesante di Rossini che si ferma per squalifica, inoltre anche due o tre giocatori acciaccati dei quali il mister valuterà domani le condizioni prima della partita". Le altre gare: Nuova Real Metauro-Maior. Osteria Nuova-Muraglia. Csi Delfino Fano-Pantano. Viridissima Apecchio-Tavernelle. Domani si giocano: Audax Calcio Piobbico-Peglio. Avis Montecalvo-Mercatellese.

In Seconda categoria (girone A) oggi sono in programma sei anticipi (ore 14,30): Ca Gallo-Vis Canavaccio, Durantina Santa Cecilia-Piandimeleto, Frontonese-Pole (ore 15), Montelabbate Avis Sassocorvaro, O. Macerata Feltria- Casinina (ore 15), Valfoglia Tavoleto-Cantiano. Le partite di domani: Vadese Calcio-Santangiolese, derby molto sentito e tutto da seguire, non mancherà un folto pubblico. Vigor San Sisto- Carpegna.

Nel girone B si anticipa l’intera giornata (ore 14,30): Arzilla-Hellas Pesaro; Cuccurano- Atletico River Urbinelli; Marottese Arcobaleno-Della Rovere Calcio; Piandirose-Isola di Fano; Pontesasso-Ies S.Veneranda; Real Mombaroccio- Gradara; Us Fortuna Fano-Vf Adriatico; Villa Ceccolini-Marota Maroso Mondolfo.

am. pi.