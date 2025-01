Prima e Seconda categoria. Scontro al vertice tra Mondolfo e San Costanzo

Dopo la sosta natalizia il campionato di Prima categoria riparte in questo sabato con incontri importanti (ore 14,30) Le partite però saranno solo 6 perché 2 si sono giocate anticipatamente il 21 di dicembre: Audax Piobbico-Osteria Nuova (finita 1 a 1) e Maior-Falco Acqualagna (1 a 1).

Nel programma odierno spicca Atletico Mondolfo 1952-San Costanzo. Ovvero la terza contro la prima, divise da 3 punti. "Giocare questa partita – dice il diesse dell’Atletico Mondolfo Paolo Pretelli – dopo la sosta è bello e stimolante per entrambi le squadre, fino ad ora il San Costanzo ha fatto un ottimo percorso meritando la prima posizione a suon di vittorie. Anche noi abbiamo fatto un buon girone d’andata fino ad ora con un pizzico di rammarico per alcuni punti persi in trasferta in situazioni dove potevamo raccogliere sicuramente di più. Spero che sia una bella gara, avvincente per il pubblico che verrà a vedere. Purtroppo oltre la squalifica di Marconi abbiamo anche altre defezioni da gestire, vediamo se riusciamo a recuperare qualche acciaccato in extremis". Le altre gare di oggi: Mercatellese-Csi Delfino fano; Muraglia- Real Altofoglia; Pantano Calcio-Tavernelle; Peglio-Nuova Real Metauro; Viridissima Apecchio-Avis Montecalvo.

In Seconda categoria categoria le partite di oggi valide per il girone A sono 5 e si gioca alle ore 14,30. Il 21 dicembre c’erano stati 3 anticipi: Ca Gallo-Durantina S.Cecilia finita 1 a 1. Cantiano- Casinina terminata 0 a 0 e Piandimeleto-Montelabbate che aveva visto primeggiare i padroni di casa con il roboante successo di 6 a 9. Queste le gare di oggi: Avis Sassocorvaro-Vis Canavaccio; Carpegna-Valfoglia Tavoleto; Frontonese-Vigor San Sisto (ore 15); Pole Calcio-Vadese Calcio; Santangiolese-Olimpia Macerata Feltria. Riguardo il girone B oggi sono in programma (14,30) 6 patite perché due erano state anticipate il 21 dicembre, esattamente: Hellas Pesaro-Pontesasso finita 1-2; Fv Adriatico-Della Rovere 0-3. Le gare di oggi: Atletico River Urbinelli-Villa Ceccolini; Gradara Calcio-Us Fortuna Fano; Ies S.Veneranda-Marotta Maroso Mondolfo; Isola di Fano-Cuccurano; Piandirose-Arzilla, Marottese Arcobaleno-Real Mombaroccio (ore 15).

Nella foto a destra Mister Giorgini e alcuni calciatori del Peglio; qui sotto L’Atletico Mondolfo 1952 che oggi ospita la capolista San Costanzo.

am. pi.