Prima e Seconda categoria. Sono anticipi con punti pesanti. Falco-Atletico è un gran match

In Prima categoria (girone A) oggi si giocano sette anticipi e tutti con inizio alle ore 14,30. Si gioca per l’ultima giornata del girone d’andata e sono tutte gare particolarmente attese. Spicca il match tra la Falco Acqualagna e l’Atletico Mondoldo 1952, con i primi vogliosi di prendersi un posto al sole nei playoff e gli ospiti desiderosi di rimanere o migliorare la seconda piazza. A dirigere il match è stato designato Steeve Belli della sezione di Pesaro. Le altre gare di oggi: Nuova Real Metauro-Muraglia, "Veniamo da una sconfitta – osserva il diesse della Rel Matauro Andrea Berloni – e vorremmo riscattarci ma affrontiamo una squadra che si è rinforzata e che sabato ha vinto con il Real Altofolgia, i nostri ragazzi daranno sicuramente il massimo come sempre, sono fiducioso". Osteria Nuova-Viridissima Apecchio; Csi Delfino Fano. Maior Real Altofoglia-Mercatellese, San Costanzo-Pantano Calcio; Tavernelle-Audax Calcio Piobbico. Domani, domenica, si affronteranno sempre alle ore 14,30 la capolista Avis Montecalvo e il sospendente Peglio secondo in classifica a meno 1. Una gara quindi di sicuro interesse calcistico.

In Seconda categoria girone A si anticipano sette partite (ore 14,30), questo il programma odierno: Casinina Calcio- Avis Sassocorvaro; Durantina Santa Cecilia-Pole Calcio; Montelabbate-Santangiolese; O.Macerata Feltria-Cantiano (ore 15); Piandimeleto-Valfoglia Tavoleto; Vigor San Sisto-Ca Gallo; Vis Canavaccio 2008- Frontonese. Domani, domenica, al Ceccarini di Sant’Angelo in Vado alle ore 14,30 si gioca Vadese-Carpegna. Il girone B anticipa tutto oggi. Queste le partite con il calcio d’inizio alle ore 14,30. Arzilla- Marottese Arcobaleno; Cuccurano-Hellas Pesaro; Della Rovere Calcio-Piandirose; Marotta Maroso Mondolfo-Vf Adriatico; Pontesasso-Gradara Calcio; Real Mombaroccio-Isola di Fano; U.S.Fortuna Fano-Atletico River Urbinelli; Villa Ceccolini Calcio-Ies S.Veneranda. am. pi.