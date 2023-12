Prima e Seconda Categoria. Sorridono Cappiano e Santa Maria. Pari beffa per il Monterappoli

Passo in dietro del Gambassi dopo il pari di Barberino Tavarnelle contro l’ex capolista. Nell’ultimo turno di un equilibratissimo girone C di 1ª Categoria, infatti, i giallorossi termali sono stati superati a domicilio dai pratesi dello Jolo Calcio, altra formazione che naviga nei quartieri alti della classifica. A condannare la squadra di Gangoni una rete per tempo: nella prima frazione Bettazzi ha beffato Fenderico fuori dai pali con una conclusione da 50 metri, mentre nella ripresa Balli ha raddoppiato sugli sviluppi di un corner. In quest’ultima occasione grandi proteste del Gambassi perché gli ospiti hanno segnato con un giocatore termale a terra. Il Gambassi resta così a 17 punti, scivolando al 6° posto, agganciato da Quarrata e Sancascianese. Intanto domani alle 14.30 torna la Coppa Toscana di 1ª Categoria con il Gambassi che si giocherà l’accesso ai quarti di finale sul campo dell’Albacarraia. Gara secca con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al 90’. In campionato a Case Nuove la sfida è finita 1-1.

Scendendo in 2ª Categoria continua nel girone D l’ottimo momento del Ponte a Cappiano, capace di imporsi con autorità sul difficile campo del Castelfranco. Ad aprire il poker calato dai calligiani ci ha pensato capitan Nencioni, poi Donati ha messo al sicuro il risultato con una doppietta e Covato ha sigillato il risultato con il quinto centro stagionale (gli stessi del compagno Donati). Un 4-1 finale che permette ai biancocelesti di rimanere terzi in classifica con 23 punti, appena uno sotto la Stella Rossa Castelfranco e a 2 lunghezze di distanza dalla capolista Acciaiolo. Con 25 reti all’attivo la squadra di Bettarini è anche il miglior attacco del girone insieme al Crespina. Una micidiale punizione all’incrocio di Regoli alla mezz’ora del primo tempo costa cara invece all’Aurora Montaione, sconfitta 1-0 in casa dal Guasticce e ancora ultima a quota 8 insieme al Santa Maria a Monte nello stesso raggruppamento D.

Passando al girone F, infine, sorride il Santa Maria mentre il Monterappoli si fa raggiungere nei minuti di recupero e deve accontentarsi di un pareggio. Ma partiamo dai gialloblù di mister Tamburini, capaci di espugnare il campo del fanalino di coda Euro Firenze con un guizzo del solito Carraro, vice capocannoniere del girone con 9 centri. Il Santa Maria sale così a 14 punti, a meno 6 dalla zona play-off e a più 3 su quella play-out, dove invece resta invischiato il Monterappoli. A Cerbaia contro il Tavola i ragazzi di mister Coppola si portano sul 2-0 grazie a una girata di Fontanelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo nel primo tempo e a una splendida iniziativa personale di Conte all’89’, appena entrato. La vittoria sembrerebbe in tasca, ma due colossali disattenzioni difensive permettono al Tavola prima di accorciare le distanze al 91’ e poi addirittura di pareggiare al 95’ sugli sviluppi di una rimessa laterale. Il quarto pareggio stagionale vale al Monterappoli l’approdo a quota 10 in compagnia di Mezzana e Rinascita Doccia con sole 2 lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto, ma anche ad un solo punto dalla salvezza.

