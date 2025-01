Prima e Seconda categoria. Torrelaghese: 3 punti di cortomuso. Gran blitz del Corsanico di Mazzei

Scivola a -5 dalla vetta del Montignoso (sempre trascinato dal super bomber ’Beppe’ Bertuccelli, a segno da 4 giornate di fila!) il Capezzano che deve “accontentarsi“ del pari interno 1-1 col Montecarlo nella 18ª giornata del campionato di Prima categoria. Sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ la squadra di Riccardo Coli tatticamente inizia col modulo ad albero di Natale ma poi già a metà primo tempo ricambia passando dal 4-3-2-1 al più collaudato 4-3-3. Poi va sotto al quarto d’ora della ripresa ma la riprende nel finale col gol del solito Mattia Pacini (nella foto): per il capitano è il 7° sigillo in questo campionato. E a togliere le castagne dal fuoco è sempre il solito anche alla Torrelaghese, vale a dire il goleador Alessio Saviozzi che col suo 11° centro in questo campionato regala l’1-0 ai gialloviola sul campo del fanalino di coda Unione Tempio Chiazzano: dopo i 4 pari di fila questi 3 punti ci volevano proprio per il team guidato da mister Riccardo Belluomini.

In Seconda categoria grande exploit esterno del Corsanico che va ad imporsi 4-2 a Romagnano contro il Dallas. Per gli orange di Gabriele Mazzei segnano Frusteri, Gabriele Giunta, il subentrato Gori e bomber Da Prato che era al rientro (e trova il suo 9° gol in campionato). Sconfitta 1-0 in casa del Massarosa, piegato dal Migliarino Vecchiano per effetto del 16° squillo del capocannoniere Aufiero.