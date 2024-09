Prima e Seconda categoria. Vince solo il Massarosa in mezzo a tutti pareggi

È stata una domenica da “pareggite“ acuta per le nostre versiliesi di Prima e Seconda categoria che nella seconda giornata di campionato hanno tutte fatto un punto tranne il super Massarosa che ha fatto bottino pieno confermandosi squadra assolutamente in grado di lottare per il salto di categoria.

In Prima categoria la Torrelaghese tiene porta inviolata nella difficile trasferta di Marlia contro la Folgor del grande ex Leonardo Passaglia e del torrelaghese Fabio Cortopassi. Il tecnico Riccardo Belluomini ha schierato questo undici iniziale (col modulo 4-3-1-2): Bertini in porta; Zini, Salini, capitan Bonuccelli e Nelli in difesa; Barozzi (migliore in campo), Grossi e Galli in mezzo al campo; Petrucci trequartista dietro le punte Baroni e Saviozzi. Pareggio interno invece per il Capezzano Pianore che al “Maggi-Matteucci“ fa 1-1 col Corsagna andando sotto per effetto della rete dell’ex Haoudi a fine primo tempo e pareggiando a metà ripresa con capitan Mattia Pacini (MvP dei suoi). Questo il 4-3-3 messo in campo da Riccardo Coli: Bartelletti; Dalle Luche, Sacchelli, Domenici, Lorieri; M. Pacini, L. Pacini, Donati; Del Frate, Correia, Toma.

In Seconda categoria altro grande exploit del Massarosa che si candida ad essere una seria protagonista della stagione. Mauritanio Misuri ha messo in campo questo undici: Lunardini in porta; Massimo Benedetti, Alberto Alì, Pulina e Bertolucci in difesa; Axel Misuri, Orlandi e capitan Bartoli a centrocampo; Gandini numero 10 a sostegno del tandem d’attacco composto da Volpe e Fabio Pugliese. La partita è stata vinta 3-0 dai biancorossi sulla Folgore Segromigno Piano, piegata da un’autorete (su cross di Pulina), da un gol di Volpe su calcio di rigore e dalla perla di Alì che ha regalato una prodezza in rovesciata. Pari 2-2 per il Corsanico a Filattiera, con reti orange di Ambrogi e Pellegrini che avevano portato avanti i collinari 2-0 nel primo tempo. Gabriele Mazzei era partito con questo 3-4-1-2: Mei; Giunta, D’Agliano, L. Lari; Ambrogi, Maguina, F. Mariani, Gori; Cipollini; Pellegrini, Da Prato.