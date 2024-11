Prima e Seconda categoria. Viridissima sfida il Mondolfo

Prima categoria. Anticipa l’intera giornata. Dice Paolo Pretelli ds dell’Atletico Mondolfo 1952 che ospita la Viridissima Apecchio. "Avversario – dice Pretelli – desideroso di ottenere la prima vittoria, che difendere molto bene lo dimostrano i quattro punti conquistati senza subire gol. Acqualagna-Montecalvo è il big match aperto a ogni risultato, come Pantano-Piobbico, squadre con tanti palleggiatori e il fondo in sintetico che favorisce il fraseggio. Stesso discorso per Delfino-Real Metauro, team tecnici e veloci. Il San Costanzo gioca contro una Osteria Nuova in crescita".

Il programma (ore 14,30): A.Mondolfo 1952-V.Apecchio; Csi Delfino Fano-Nuova Real Metauro; Falco Acqualagna- Avis Montecalvo; Maior-Peglio; Mercatellese-Muraglia; Pantano Calcio-Audax Calcio Piobbico (ore 15,30); San Costanzo-Osteria Nuova; Tavernelle-Real Altofoglia.

Seconda categoria (girone A). Oggi l’intera giornata (14,30): Avis Sassocorvaro-Frontonese; Cantiano-Ca Gallo, Casinina-Vigor San Sisto; Montelabbate-Vadese; O.Macerata Feltria-D.Santa Cecilia (ore 15); Piandimeleto-Carpegna; Santangiolese-Pole Calcio; Vis Canavaccio-Valfoglia Tavoleto. Girone B il programma di oggi: Atletico River Urbinelli-Isola di Fano; Della Rovere-Pontesasso; Gradara-Hellas Pesaro; Jes S.Veneranda- Marottese Arcobaleno; Marotta Maroso Mondolfo-Arzilla (ore 15); Fortuna Fano-Cuccurano; Adriatico-Piandirose; Villa Ceccolini-Real Mombaroccio.

am. pi.