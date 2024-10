Prima e seconda categoria. Vittoria AM Aglianese, vola il San Niccolò

La quarta giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è ormai stata archiviata qualche giorno fa: è quindi tempo di tirare le somme anche per le compagini di Pistoia e provincia. Nel girone A di Prima Categoria, il CQS Pistoia ha pareggiato 1-1 con il Corsagna (Magazzini). Peggio è andata al Chiazzano: una rete di Stobbia non è bastata per evitare che il Mulazzo vincesse 2-1. Passando invece al girone D, è l’AM Aglianese a far festa: di Vannucci l’acuto che ha steso il San Godenzo in virtù dell’1-0 finale. L’Atletico Casini Spedalino di Marchiseppe è tornato da Prato con un pari a reti bianche ottenuto contro il Maliseti Seano, mentre il Quarrata di Diodato è chiamato a rialzarsi: il Novoli ha sfruttato il fattore-campo vincendo 2-0.

Scendendo in Seconda Categoria, il Pescia è tornato dalla provincia lucchese con un punto alla luce dello 0-0 interno con la Morianese e continua a seguire la scia delle primissime agguantando la terza piazza. A pari merito con Borgo a Buggiano e Chiesina Uzzanese: i ragazzi di Biagi hanno superato 1-0 il San Macario (Vaiani) mentre la banda Salvadori ha espugnato il campo dell’Academy Tau (con Domini e Galligani mattatori nel 2-1 conclusivo). Chiusura con il girone C, dove il San Niccolò viaggia a punteggio pieno: l’1-0 esterno sul Tavola garantisce agli aglianesi il primo posto sempre più in solitaria. Cullhaj ha griffato l’1-1 interno del Montalbano Cecina con il Chiesanuova, mentre una tripletta di Benvenuti ha permesso al Cintolese di prevalere per 3-1 sull’Olimpia Quarrata (Caselli). Hoxha da una parte, Banchi dall’altra. È Montagna Pistoiese – Bugiani Pool 84 è finita 1-1. Le dolenti note riguardano infine il Pistoia Nord, caduto in casa contro il Mezzana (con i pratesi vincitori per 4-1) e la Virtus Montale, che ha perso per 3-1 a Vaiano contro la Valbisenzio.

Giovanni Fiorentino