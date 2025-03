Prima e Seconda categoria. Zini (da capitano) trascina la Torrelaghese ai 3 punti. Vittorie anche per le massarosesi. Perde il Capezzano

In Prima e Seconda categoria si giocava la 27ª nonché quartultima giornata di regula season... ed è stata una domenica di sorrisi quasi per tutti visto che hanno brindato ai 3 punti la Torrelaghese in Prima, il Massarosa (che era quella che ne aveva più bisogno) ed il Corsanico in Seconda. L’unica sconfitta, per altro in maniera imprevista dato che arrivata contro l’ultima in classifica, è quella del Capezzano Pianore che incappa in una giornata storta, da dimenticare.

Il personaggio grande protagonista della domenica del pallone versiliese è stato il duttile difensore Gabriele Zini che, con la fascia da capitano al braccio (mancando ancora per squalifica capitan Edoardo Bonuccelli), ha segnato addirittura una doppietta nel successo 3-2 della sua Torrelaghese al Marco Polo Sports Center contro l’Academy Porcari. La squadra di Riccardo Belluomini (allenatore dalle idee vincenti e che saprà farsi strada) per questa gara, viste anche le assenze che aveva, ha cambiato modulo passando al 3-4-1-2 con Bertini in porta, Zini-Salini-Martinelli linea difensiva, Pezzini-Barozzi-Grossi-Petrucci a centrocampo, con Tartarini trequartista dietro le punte Baroni e Saviozzi. I gol sono arrivati non dagli attaccanti stavolta dato che oltre alla doppietta di Zini la terza rete torrelaghese è stata realizzata dal mediano Leonardo Barozzi (omonimo del grande portiere viareggino dell’hockey su pista nazionale).

Sconfitta che non ci voleva per il Capezzano, piegato di cortomuso (1-0) sul campo del fanaliono di coda Unione Tempio Chiazzano che con questi 3 punti è diventato ora penultimo avendo scavalcato i Diavoli Neri di Gorfigliano (sconfitti 2-1 a domicilio dalla capolista Montignoso, che allunga a +4 sul Corsagna avendo i neroverdi lucchesi perso 1-0 lo scontro diretto con il Capannori terzo della classe).

Prosegue il super girone di ritorno del Corsanico di Gabriele Mazzei che nonostante le numerose defezioni ieri è andato a vincere 3-2 a Pontremoli grazie ai gol di Gabriele Gori, di bomber Giacomo Da Prato e del 2004 corsaniese doc Edoardo Giunta. Gli orange collinari hanno fatto qualcosa come 25 punti nelle 12 giornate dopo il giro di boa, collezionando ben 8 vittorie! Torna a vincere il Massarosa massimizzando il gol-partita di Alessandro Cheli col Monzone.