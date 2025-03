"PRIMA» E "SECONDA». Derby al Capannori. Corsagna si stacca. Ghivizzano frena

In Prima categoria, nel girone "A", il Capannori, grazie a Rolla, si aggiudica il derby contro il Corsagna, mentre la capolista Montignoso, con Costa e Bertuccelli, espugna il campo dei Diavoli Neri Gorfigliano che ci ha provato con Bertellotti,allungando, così, in classifica proprio sul Corsagna che ora è a quattro punti di distanza. L’altro derby di giornata, tra Atletico Lucca e Pieve Fosciana, se lo aggiudicano i garfagnini con il gol di Borgia, mentre i rossoneri hanno sbagliato un rigore con Berrettini. Sconfitte per il Porcari (contro la Torrelaghese) e per il Montecarlo (con il Mulazzo). Pari in bianco per la Folgor Marlia contro il Serricciolo.

In Seconda categoria, nel girone "A", entrambe sconfitte il Pieve San Paolo contro la Villafranchese e la Folgore Segromigno Piano contro il Migliarino Vecchiano. Nel girone "B" vittoria della capolista Piazza che, con Rocchiccioli, Gasparotti, Tortelli e Ferri, batte l’Academy Tau. Rallenta il Ghivizzano che pareggia a reti bianche con il San Macario Oltreserchio. Adesso gli aquilotti sono distaccati di sei punti, con ancora tre giornate da giocare. Vittoria esterna per l’Atletico Castiglione (con Matteucci e Gheri) sul Gallicano (che ci ha provato con Alfredini). Successo casalingo, invece, per il Molazzana che, grazie a Bresciani, batte il Cascio. Sconfitte esterne per la Morianese (cui non basta Lombardi contro il Borgo a Buggiano) e per il Borgo a Mozzano (che con Petri non riesce a battere il Pescia). Non va meglio al Fornaci che, nonostante Giannelli e Castelli, cede al Giovani Via Nova; e al Valfreddana ko a Chiesina.

Al. Lomb.