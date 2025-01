"Prima» e "seconda». Derby al vertice. Ghivizzano ferma la corsa del Piazza

In Prima categoria, nel girone "A", i Diavoli Neri Gorfigliano, grazie a Pinelli e Morelli, battono l’Atletico Lucca cui non basta Secchi; il Pieve Fosciana, con Maggi, espugna, invece, Montecarlo. Vittoria esterna anche del Corsagna (con Battistoni) sul Cqs Pistoia, mentre pareggiano la Folgor Marlia (con Busembai) con il Romagnano e il Capannori (a reti bianche) con la Torrelaghese. Sconfitta casalinga per il Porcari contro la terza in classifica, il Capezzano, che passa grazie a Lampitelli.

In Seconda categoria, nel girone "A", Pieve San Paolo e Folgore Segromigno Piano perdono, rispettivamente, contro Corsanico e Monzone. Nel girone "B" il Ghivizzano si aggiudica lo scontro diretto contro il Piazza "55". Gli aquilotti passano con Ghafouri su rigore e Bouhalla, mentre alla capolista non basta Grandini. Il Pescia, che segue subito dopo, pareggia contro la Morianese: a Echegdali risponde Lombardi per i lucchesi. In chiave salvezza battuta d’arresto casalinga per il Valfreddana, cui non basta Citti contro il Cascio che passa grazie alla doppietta di Alberti ed al gol di Micchi. Pareggio a suon di gol tra Atletico Castiglione (Vallensi, Pennucci e Turri) e Fornaci (Castelli e doppietta di Giannelli). Successi di misura per il Borgo a Mozzano (che con Silvestrini battono il Giovani Via Nova) e per il San Macario Oltreserchio (che con Bertilacchi ha la meglio sul Borgo a Buggiano). Infine pareggio a reti bianche tra Gallicano e Molazzana, mentre l’Academy Tau cade sul campo del Chiesina Uzzanese.

Al. Lomb.