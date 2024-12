Prima e Seconda. Il Capezzano vola alto. In collina derby pari

In Prima categoria vola alto il Capezzano Pianore che, dopo il pareggio 1-1 in quel di Serricciolo della scorsa domenica che aveva interrotto a 6 la serie di vittorie consecutive, riprende immediatamente il cammino dei 3 punti imponendosi 3-0 sul sintetico amico del “Maggi-Matteucci“ contro la Folgor Marlia. Il 4-3-3 di Riccardo Coli, ormai mandato giù a memoria (Bartelletti; Dalle Luche-Sacchelli-Domenici-Pardini; M. Pacini-Lampitelli-L. Pacini; Del Frate-Correia-Toma), si riprende così subito anche la vetta della classifica approfittando del pareggio del Montignoso (che fra l’altro in casa segna l’1-1 solo al 93’ contro il Capannori). Il Capezzano va in gol col terzino sinistro di grande spinta Lorenzo Pardini (migliore in campo), col difensore centrale Sacchelli e col giovane subentrato Baldi. E domenica prossima nell’ultima giornata del girone d’andata il Capezzano ha la possibilità di laurearsi campione d’inverno. Ottiene invece un pareggio in esterna la Torrelaghese che a Mulazzo fa 1-1 dopo aver subito sbloccato il match col mediano Samuele Grossi, che si conferma uno dei giocatori più interessanti del campionato e in questa stagione sta anche portando in dote qualche gol più del solito.

In Seconda categoria questa domenica di metà dicembre era quella dell’attesissimo derby massarosese. La partita non ha deluso le attese a “Le Colline“, con agonismo e tatticismo, anche se è terminata senza reti. Nel primo tempo ha convinto assai di più il frizzante e dinamico Massarosa che avrebbe meritato di andare a riposo in vantaggio. La traversa al pronti via ha però negato l’eurogol al volo da fuori al talentuoso Lorenzo Gandini... e poi è salito in cattedra il portiere Alessio Mei che, in giornata di grazia, con tre paratone su Christian Larini, ancora Gandini e Volpe ha salvato il suo Corsanico. Gli arancioni poi, anche grazie al doppio cambio operato da Gabriele Mazzei all’intervallo, nella ripresa hanno tenuto decisamente meglio il campo prendendo le misure al nemico.