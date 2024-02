"PRIMA» E "SECONDA». Il match-clou è Folgor-Marginone. Tante gare-verità

E’ Folgor Marlia-Marginone la sfida di cartello della quarta di ritorno del campionato di Prima categoria girone "A", match che si gioca alla stadio di Viale Europa, dove la Folgor proverà a fare lo sgambetto all’incontrasta capolista che viaggia a vele spiegate, da sola in vetta, con un ruolino di marcia impressinante, imbattuta e con ben undici punti di vantaggio sul gruppo delle inseguitrici. Fra queste: oltre alla compagine marliese, l’Academy Porcari che riceve il Tempio Chiazzano; la matricola terribile Corsagna, in casa con il Serricciolo; e l’Atletico Lucca, impegnato sul campo del Romagnano. Completa il quadro la trasferta di Pistoia per il Capannori, sul terreno del Candeglia.

In Seconda categoria, girone "B", la capolista Gorfigliano Diavoli Neri, dopo aver incassato la sua seconda sconfitta, cerca riscatto nella gara interna con il fanalino Barga, nel più classico dei testa-coda che vede superfavorita la squadra dell’Alta Garfagnana. Alle sue spalle si sgomita per le posizioni play-off, con partite-verità come Montecarlo-San Macario Oltreserchio e Ghivizzano-Gallicano. Attenzione, poi, all’Academy Tau che ospita un Borgo a Mozzano in ripresa ed al Piazza "55", atteso dal derby di Pontecosi. A chiudere il programma: Monteserra-Molazzana e Fornaci- Sextum Bientina.

Flavio Berlingacci