Prima e seconda. Tris del CQS Pistoia. AM Aglianese ko. Pescia a segno

Ventitreesimo turno in archivio in Prima e Seconda categoria. Partendo dal girone A di Prima, netto 3-0 del CQS Pistoia contro i Diavoli Neri Gorfigliano, mentre una rete di Paolatonio non ha impedito ad un Tempio Chiazzano con un piede ormai in Seconda di perdere contro l’Atletico Lucca (2-1). Passando al girone D, il Quarrata di mister Diodato resta terzo dopo il 2-1 all’Atletico Casini Spedalino. L’AM Aglianese dovrà invece rialzarsi, dopo esser caduta nella tana dello Jolo (i pratesi hanno vinto 1-0).

Scendendo in Seconda categoria, ecco il girone B, dove le due valdinievoline appaiate in terza posizione continuano a procedere il tandem senza dare segnali di cedimento: il Pescia ha regolato per 3-1 il Gallicano, mentre il Chiesina Uzzanese ha espugnato 2-1 la Morianese. Per un risultato del quale ha beneficiato anche il Giovani Via Nova, superando proprio i lucchesi grazie al successo contro il Valfreddana. Di Lera e Ricci le firme sotto il 2-2 del Borgo a Buggiano con il Fornaci.

Arriviamo perciò al girone C, con il San Niccolò che resta in scia alla Pietà capolista e con il 3-1 esterno sul Vernio rimane ad una lunghezza dalla vetta. Terze a quota 36 ci sono la Virtus Montale (dopo l’1-0 sul Cintolese) e la Montagna Pistoiese (capace di prevalere a Gavinana sul Chiesanuova per 3-1). Pallara, con una doppietta, ha steso l’Olimpia Quarrata e garantito il 2-0 con cui il Pistoia Nord si è allontanato dalla zona retrocessione.

Gli altri risultati: Montalbano Cecina–Montemurlo 0-3, sconfitto per 3-0 in casa del Montemurlo) e Bugiani Pool 84–Galcianese 2-3.

Giovanni Fiorentino