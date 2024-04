Prima Frugesport, match point nel derby

Secondo match point per il Frugesport che, per vincere il girone G di Prima deve soltanto battere, domani, nello storico derby, il Santagata Sport. Se accadesse non avrebbe alcuna importanza il risultato dell’Edelweiss, in campo a Savarna. Nel girone E, invece, la Virtus Faenza (Lucatini nella foto) deve cancellare in fretta la delusione di Coppa e provare ad ottenere i playoff che, in questo momento, le sarebbero preclusi per il troppo divario con il Tozzona Pedagna, che ha 9 punti in più di manfredi. Domani i faentini se la vedranno col Real Casalecchio, invischiato nella zona playout e, vincendo, potrebbero scavalcare il San Benedetto che ospita il Pontevecchio. Prima Categoria 28ª giornata (domani, ore 15,30). Girone G: Pol. 2000-Modigliana, A. Romagna-S. Vittore, Carpena-Pianta, F. Ghiaia-S. Sofia, Frugesport-Santagata Sport, Savarna-Edelweiss, Savio-R. Fusignano, Sp. Predappio-Meldola. Classifica: Frugesport 60; Edelweiss 53; S. Vittore 51; Savio 49; Modigliana 48; Carpena, Pianta 42; S. Sofia 37; Meldola 34; Savarna 30; Sp. Predappio 29; F. Ghiaia 28; R. Fusignano 26; Pol. 2000 25; A. Romagna 22; Santagata Sport 17. Girone E: Basca-La Dozza, Castel del Rio-C. S. Pietro, Ceretolese-S. Imolese, Dozzese-Porretta, San Benedetto-Pontevecchio, Utd. Montefredente-Petroniano, Valsetta-T. Pedagna, Virtus Faenza-R. Casalecchio. Classifica: Petroniano 57; T. Pedagna 51; Valsetta 49; S. Benedetto 43; Virtus Faenza 42; Ceretolese 41; Pontevecchio 38; C. S. Pietro 37; Basca, Dozzese 35; R. Casalecchio, Utd. Montefredente 32; La Dozza 31; C. del Rio 30; S. Imolese 27; Porretta 11.

u.b.